Amerikanac trčao u specijalnim ''kopačkama'' : Zlato mu uzeo Norvežanin, pa bijesno poručio - To je sr**e!

Mnogo kontroverzi na Olimpijskim igrama u Tokiju izazvale su patike Amerikanca.

Finalna trka na 400 metara sa preponama na Olimpijskim igrama u Tokiju bila je zaista fenomenalna, a pobjedu je odneo nevjerovatni Karsten Vorholm iz Norveške koji je istrčao svjetski rekord (45,94 sekundi).

Međutim, iako je Vorholm postao prvi u istoriji koji je trčao ispod 46 sekundi - nakon trke veoma je bio bijesan na svog rivala najvećeg rivala Raja Bendžamina, predstavnika Sjedinjenih Američkih Država. Odnosno, nije bio toliko ljut na njega koliko na opremu koju je nosio u Tokiju.

Bendžaminu je Nike napravio patike koje na đonu ima "super bodlje", odnosno "vazdušne jastučiće", koji atletičaru omogućavaju bolji odraz pri svakom skoku pri preskakanju prepone.

"Ovo oduzima kredibilitet sportu. Ne vidim zašto bi stavljali tako nešto na sprinterice. Kao da ste stavili trambolinu, mislim da je to s*anje...", pobjesnio je Vorholm nakon trke smatrajući da je njegov rival imao prednost u odnosu na njega koji nosi Puma opremu.

Nije to pomoglo Amerikancu da pobijedi, ali jeste da obori svjetski rekord. I on je bio brži od prethodnog najboljeg rezultata i sa 46,17 sekundi, međutim tek će njegova oprema izazvati kontroverze.

Nije naravno Raj Bendžamin jedini koji nove Najkijeve "Air Zoom Victory" i "Dragonfly" modele, pošto su i Mo Fara, Džošua Čeptegi i Sifan Hasan već obarali rekorde u njima, pa je vjerovatnije da će sve više proizvođača opreme kopirati njihove modele nego da će biti zabranjene.

Tako je i Vorholmov proizvođač opreme radio sa Mercedesovim F1 timom koji je doprineo razvoju novih patika.

"Govori se da je do staze, do sprinterica... Nosim različite modele i dalje trčim brzo. Stvarno nije do toga. Mislim, ima nekog uticaja, ali nemojte da me krivo shvatite - lijepo je imati dobru stazu i kažem vam da niko neće moći da napravi ovo što smo mi napravili ovde", branio se Amerikanac.