Federer se ovome nije nadao - neće skoro na teren: Svaki dan je teži od prethodnog, biće izazov da se vratim!

Rodžera Federera godine i povrede sve više odvlače od terena i kraj se naslućuje.

Izvor: Profimedia

Rodžer Federer je i dalje među 10 najboljih na svijetu samo zahvaljjujući promjeni pravila od strane ATP-a, ali od naredne sezone će morati na teren ako želi da ostane u vrhu.

On je ove sezone odigrao samo 13 mečeva od čega je devet dobio, a sada poslije još jedne operacije oporavak ide po planu. Ipak, Rodžer se nije nadao ovakvoj sezoni.

"Situacija nije onakva kakvoj sam se nadao, ali oporavak i rehabilitacija idu vrlo dobro. Za sada nije bilo problema", rekao je Federer za "Eurosport".

Ipak on želi da se brzo vrati, ali to u ovom momentu nije moguće.

"Osjećam se snažno i s uzbuđenjem čekam budućnost. Želio bih da se vratim na teren što prije, ali to nije moguće. Ovo je period u kom moraš da ideš sporo, korak po korak. Najgore je iza mene i radujem se svemu što dolazi. Kad se oporavljate od povrede, svaki sljedeći dan je bolji od prethodnog. To je baš uzbudljivo", otkrio je on.

Ponovo će se Federer vraćati na teren, sada u petoj deceniji i on zna da će to biti teško.

"Biće izazov da se vratim na teren. Čak i kada počnem ponovo da treniram biće to težak dan. Tačnije, biće to teška tri dana", dodao je Švajcarac.