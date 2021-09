Au! Laž Federera koja je svima promakla: Pričao o Novaku i kalendarskom grend slemu, pa lupio - I ja sam bio blizu!

Legendarni Švajcarac je pokušao da ubaci i sebe i Rafaela Nadala u priču o uspjehu kojem je jedino Đoković bio blizu da ostvari.

Izvor: Profimedia/reddit/exoticsignature/Printscreen

Nije dugo bilo Rodžera Federera u medijima, otkako je objavio da će zbog povrede koljena pauzirati do kraja 2021. godine, a onda je u prvoj izjavi poslije duže vremena govorio o Novaku Đokoviću i njegovom napadu na kalendarski grend slem.

Ipak, mnogima je promaklo da je Federer u istu ravan sa Srbinom pokušao da stavi sebe i Rafaela Nadala, dvojicu tenisera koji nisu bili ni blizu da ostvare kalendarski grend slem u svojim karijerama.

Federer je u izjavi za "Eurosport" govorio o svojoj povredi koljena, istakao da situacija nije onakva kakvoj se nadao, ali je dobar dio razgovora bio posvećen i Đokovićevom napadu na kalendarski grend slem.

Novak je ostvario 27 pobjeda na slemovima u 2021. pre nego što je u finalu US opena na posljednjem koraku bio zaustavljen od Danila Medvedeva.

"Bilo je lijepo vidjeti da je Novak stigao do finala US opena, pokušavajući da izjednači Lejverov kalendarski grend slem. Mislim da je to moguće, da će se opet dogoditi", počeo je Federer da hvali Đokovića, prije nego što je pokušao da u istu priču stavi i sebe.

"Vidjeli smo to sa Novakom, sa mnom i Rafom, da smo bili ekstremno blizu, ali da biste to uradili, morate da imate sreće. Morate da budete izdržljivi, mnogo toga vam je potrebno", istakao je Švajcarac.

Ali stvari nisu baš takve.

Činjenica je da Federer nikada nije bio ni blizu da osvoji sva četiri grend slema u istoj sezoni. Rodžer nikada nije uspio ni da osvoji prva dva grend slema u istoj godini (Australijan open i Rolan Garos), a takođe, Đoković je jedini od Roda Lejvera 1969. koji je osvojio prva tri grend slema u godini.

Ono što je tačno jeste da je Federer u dva navrata bio na jedan meč od toga da osvoji sva četiri grend slema zaredom, ali ne u istoj godini (2005/06 i 2006/07) - oba puta ga je na Rolan Garosu u finalima zaustavljao Nadal. Ipak, kako se radi o drugom grend slemu u sezoni, jasno je da je već tada ostajao bez šansi za kalendarski grend slem.

Za to vrijeme, Španac je samo jednom u karijeri osvajao tri grend slema u nizu - Rolan Garos, Vimbldon i US open 2010. - ali je na Australijan openu prije i poslije tog niza stizao samo do četvrtfinala. Uostalom, Đoković je jedini koji je uspio da "veže" četiri grend slem trofeja, tokom 2015. i 2016. godine, na šta je podsetio i Endi Marej.

"Moramo i da pitamo Roda Lejvera šta on misli o tome, jer je sjedio u prvom redu i gledao Novaka kako igra. Ali ono što je Novak uradio ovo godine je zaista izvanredno", rekao je još Federer na temu kalendarskog grend slema, uspjeha kojem nikada zapravo nije bio blizu...