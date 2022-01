Nadal šokirao sve - htio da se penzioniše u Melburnu! Rafa priznao: Razmišljao sam o kraju karijere!

Rafael Nadal je na konferenciji za medije otkrio detalj koji je iznenadio mnoge.

Izvor: YouTube/Rafa Nadal - King of Tennis/Printscreen

Igraće Rafael Nadal u finalu Australijan opena. Pokušaće u nedjelju da pobijedi Danila Medvedeva i da osvoji 21. grend slem trofej.

Da mu je neko prije nekoliko mjeseci to rekao, ne bi im ni sam vjerovao. Zašto? Zbog ozbiljnog problema sa povredom stopala.

Poslije polufinalnog duela i pobjede protiv Matea Beretnija je Španac šokirao sve. Priznao je da je ovaj Australijan open mogao da mu bude posljednji turnir u karijeri!

"Bilo je dosta razgovora sa timom, sa porodicom o tome šta može da se desi ako se stvari nastave tako. Razmišljao sam da će ovo možda biti šansa da se oprostim od svega. To je bilo prije nekoliko mjeseci. Činjenica da sam sada ovdje, to ne mogu da opišem riječima", rekao je Nadal.

Trenutno se osjeća dobro, ali je svjestan da to ne mora ništa da znači i da stvari brzo mogu da se promijene.

"Svaki dan je bio problem sa tim stopalom. Sumnja i dalje postoji i vjerovatno će postojati do kraja karijere. Imam problem koji ne može da se popravi. Zato i ponavljam, najvažnije mi je što mogu da igram i da se takmičim na ovako visokom nivou trenutno."

Ako uspije da savlada Rusa, postaće novi rekorder po broju grend slemova. Biće mu to 21. titula, pošto trenutno Novak Đoković, Rodžer Federer i on imaju po 20 pehara sa najvećih turnira.

"Moj cilj sada jeste da pobijedim, ali prije svega želim da igram tenis i da uživam na terenu. Imam takmičarski duh kao i uvijek, ne mogu protiv svoje prirode, to je moj DNK. To sam što jesam, želim da se takmičim i važnije mi je to da mogu da igram, nego da osvojim titulu. Bitnije mi je da mogu da radim ono u čemu uživam, važnije od same grend slem titule", zaključio je Nadal.

(MONDO)