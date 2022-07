Otkriveno! Evo šta je bilo u Novakovoj flašici: Englezi riješili "misteriju" - to se ne pije, već udiše!

Otkriveno šta je Đoković konzumirao u toku četvrtfinala Vimbldona, a o čemu priča cijeli svijet!

Izvor: Twitter/@DamianReilly/Printscreen

Jedan kolumnista iz Londona izrazio je sumnju da je Novak Đoković u spektakularnoj pobedi protiv Tima van Rajhtovena konzumirao u pauzi nešto što ne bi smio. On je probudio sumnju u to šta Nole radi objavljenim snimkom na kojem se vidi kako srpski teniser u pauzi četvrtfinala uzima nešto iz flašice i pritom pravi grimasu.

U srijedu uveče, britanski "Telegraf" otkrio je da je Novak koristio energetski prah, koji koriste mnogi igrači i koji je navodno Nole koristio i ranije. Na primjer, istu stvar je uzeo i tokom Australijan opena 2020, kada se našalio u odgovoru na pitanje novinara: "Ta tečnost je bila magični napitak koji moj fizioterapeut priprema u svojoj laboratoriji", rekao je tada Nole kroz osmijeh.

Izvori britanskog lista na Vimbldonu rekli su da ne postoji ništa što bi ukazivalo na to da Nole radi bilo šta loše. I drugi visoki teniski izvori odbacili su bilo kakvu sugestiju da je u pitanju doping, jer objašnjavaju da je u pitanju nemiješani energetski napitak ili izotonični prah, koji se ne pije, već udiše i guta.

"Ne biste imali nikakvu korist od toga da to uradite usred meča, ali siguran sam da je to izotonično. Mnogi igrači su počeli da jedu prah ("puder"). Uzimaju ga i bez vode. To uglavnom uzimaju prije treninga, jer ih razmrda. Vjerujem da je ukus u ustima odvratan. Čudno je, ali to oni rade", objašnjeno je.

Ti izotonični sportski napici uglavnom sadrže 40 do 80 grama ugljenih hidrata po litru, objašnjeno je. To može biti efikasan način za rehidrataciju ogranizma. Englezi uz to objašnjenje podsjećaju da Nole često tokom meča jede i urme, da bi zadržao nivo energije na visokom nivou. "Srbin je toliko opsjednut ishranom da je govorio da će sebi dozvoliti samo kockicu čokolade poslije pobjede", podsjećaju Englezi i "vraćaju film" i na Novakovu veliku brigu o ishrani.

"Moj život se promijenio jer sam počeo da jedem pravu hranu za svoje tijelo, na način koji je moje tijelo zahtijevalo", citirane su Đokovićeve riječi, uz podsjećanje da je njegova ishrana zasnovana na povrću, pasulju, bijelom mesu, ribi, voću, orašastim plodovima, sjemenkama, sočivu i zdravim uljima.

(MONDO)