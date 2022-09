Ovo je protiv zakona i statuta: Oglasio se Ostoja Mijailović poslije haosa na Skupštini JSD Partizan

Ostoja Mijailović je napustio sjednicu skupštine u Humskoj i sazvao je u prostorijama Teniskog kluba Partizan, gdje je proglasio pobjedu na izborima za predsjednika crno-bijelog sportskog društva

Izvor: MN PRESS

Nakon što je napustio sjednicu skupštine JSD Partizan na stadionu u Humskoj i sa predstavnicima 13 klubova crno-bijele porodice održao sjednicu u prostorijama Teniskog kluba Partizan, Ostoja Mijailović je proglasio pobjedu na osnovu dvije trećine glasova delegata.

Prvi čovjek KK Partizan rekao je da jsednica Skupštine JSD Partizan nije održavana od 2015, dodao je da je to protivzakonito i naglasio:

"To se ni sada ne bi dogodilo da ja nisam protivkandidat". On je u razgovoru za "Sportal" rekao: "Uprava koja od danas nije više aktuelna je znala da u klubovima nema podršku i namjerno pet i po godina nije zakazivala skupštinu, što je protivpravno. Protiv zakona i statuta. U našem statutu jasno piše da se skupština zakazuje jednom godišnje, da se na njoj se usvajaju finansijski izvještaji, izvještaji o radu predsjednika i cijelog društva. Oni su krenuli da prave cijeli ovaj haos zato što sam se ja pojavio kao protivkandidat i zato što me je podržalo dvije trećine klubova. Zato što su klubovi pred gašenjem i što su prinuđeni da žive od milostinje FK Partizan."

Mijailović je rekao da je dobio podršku klubova čiji su predstavnici bili na sjednici u prostorijama Teniskog kluba Partizan, gdje je pročitao spisak sa 13 imena klubova.

"SD Partizan je nastarije po statutu u našoj organizaciji Partizana. Ne možemo da mi da dopustimo da SD živi od mrvica FK Partizan. Ja sam razmišljao dugo da li da održim ovu skupštinu, ali dvije trećine klubova koji su danas ovdje bili prisutni su stavili pred mene ultimatum da skupština mora da se održi jer je nisu imali pet i po godina i željeli su da dobiju legalnu i legitimnu upravu. Dakle ljudi koji su se kandidovali danas ovdje su ljudi iz SD Partizan. To što oni osporavaju neki zarez na ovlašćenju, a oni su nam dali jasna uputstva su shvatili da nemaju većinu i fizički su nas spriječili da uđemo u prostorije gdje je organizovana skupština, što smo i očekivali" - rekao je Mijailović.