Hit snimak - kad ovo vidite još više ćete voljeti Novaka: Đoković vidio bakicu kako se muči, pa sve prekinuo da pomogne!

Novak Đoković je sjajan teniser, ali iako ga mnogi mediji ne vole i pišu razne stvari o njemu, on iz dana u dan dokazuje i kako je vaspitan i koliko je spreman da svima pomogne.

Izvor: twitter/screenshot/NDjokofan

Novak Đoković je stigao u Pariz gdje će u ponedjeljak saznati rivala u drugom kolu Mastersa nakon meča Dijega Švarcmana i Maksima Kresija. Dok se sprema za ovaj meč, on je iskoristio vrijeme da trenira u jednom od pariskih parkova u kojima je oduševio sve prisutne.

Jedan od njegovih trenera Marko Panići koji mu je držao kondicioni trening u parku podijelio je video na kome se vidi kako srpski teniser prekida vježbe kako bi pomogao bakici koja je prolazila kroz park.

Novak je vidio baku koja nosi ogroman kofer i riješio je da joj pomogne, a ne samo da je uzeo kofer već je i otpratio do stanice prevoza do koje je ona išla.

"Tokom zagrijavanja u parku on me je ostavio sa rekvizitima u rukama i otrčao da pomogne gospođi sa prtljagom i da je otprati do stanice. Jednostavno, to je Nole", napisao je Italijan.

Pogledajte tu sjajnu scenu iz parka:

Nije imao lak žrijeb u Parizu srpski teniser i čekaju ga jako teški mečevi na ovom turniru, na kome juri bodove za napredak kako na ATP listi, tako i u ATP trci. Sada nema nikakve šanse za povratak na prvo mjesto, ali želi da sa što više bodova dočeka početak naredne sezone i Australijan open na kome se nada da će mu biti dozvoljeno da nastupi.