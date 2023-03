Kakav početak Formule 1 - ima 41 godinu i nije u penziji, već na podijumu! Legenda pokazala i Hamiltonu kako se to radi!

Počela je nova sezona Formule 1. Na prvom mjestu nema iznenađenja, ali je ono na trećoj poziciji!

Izvor: Profimedia/Xavi Bonilla / DPPI/LiveMedia

Nova sezona Formule 1 počela je trkom u Bahreinu, gdje je dvostruki uzastopni šampion Maks Ferstapen osvojio prvo mjesto, ispred klupskog kolegu iz Red Bula Serhija Pereza, koji je bio drugi, i legendarnog Fernanda Alonsa, koji je u bolidu Aston Martina završio na spektakularnom trećem mjestu.

Alonso (41) iskoristio je to što je as Ferarija Šarl Lekler odustao poslije žestoke borbe za drugu poziciju sa Serhiom Perezom. Bolid italijanskog tima imao je probleme kao i prošle sezone i vozač iz Monte Karla morao je da odustane 16 krugova prije kraja, što je iskoristio Alonso. On je krenuo peti, potom je pao na sedmo mjesto, ali je prestigao Mercedesove vozače Luisa Hamiltona i Džordža Rasela.

Španac je pogotovo atraktivno prestigao Hamiltona, učinivši to unutar 10. krivine, koju vozači veoma rijetko koriste za preticanje na stazi u Bahreinu.

Pogledajte kako to radi šampion koji je prvu F1 trku vozio davne 2001. u Australiji:

Its amazaing, saw Alonso overtake Hamilton onboardpic.twitter.com/NLfvpIziut — Abdul Rehman (@AbdulRehman0292)March 5, 2023

Dok je Ferstapen kroz čitavu trku vozio "sam protiv sebe", iza njega je bilo velikih borbi, a ponovo su tragičari u ekipi Ferarija, koja će očigledno i ove sezone imati velikih problema da se suprotstavi dominantnom Red Bulu. "Mi smo veoma iza njih", rekao je Lekler poslije prinudno završene trke prije kraja.

Sljedeća trka, druga ove sezone, zakazana je za 19. mart u Saudijskoj Arabiji.

