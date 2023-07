SHVATIĆETE KO JE NOVAK KAD ODE U PENZIJU! Ivanišević održao bukvicu Englezima: "Ali, to neće biti skoro!"

Goran Ivanišević objasnio je da će navijači shvatiti Novaka Đokovića i njegove uspjehe tek kada se povuče iz tenisa. A to neće biti skoro...

Novak Đoković plasirao se u osminu finala Vimbldona pošto je pobijedio Stena Vavrinku (6:3, 6:1, 7:6) i to samo 14 minuta prije nego što je zavladao "policijski čas" u Londonu. Srbin je tako zakazao duel sa Hurbertom Hurkačom pošto je odigrao skoro savršen meč na Centralnom terenu na kome je ponovo bilo bezobranih navijača koji su ga provocirali u toku duela, pa se Nole na kraju susreta i svađao sa njima.

Nažalost, iako deset godina nije izgubio na Centralnom terenu, iako je sedmostruki šampion Vimbldona, Novak Đoković ipak ne dobija poštovanje publike kakvo zaslužuje, a o tome je u intervjuu za britanski "Ekspres" govorio njegov trener Goran Ivanišević koji nikada ne bježi od ovakvih škakljivih tema.

Na pitanje da li navijači dovoljno poštuju Đokovića, Ivanišević je bez ustručavanja objasnio Englezima:

"Nekada da, ali nekada ne. Ljudi se više poistovjećuju sa Rafom i Rodžerom zato što su oni prvi 'došli' na veliku scenu. Ali, Novak dobija veliku podršku. On je jedan od najboljih sportista svih vremena. I još igra i nevjerovatno je šta je uradio za tenis i sport generalno. Mislim da to ljudi ipak cijene, ali će više cijeniti tek kada završi karijeru", kazao je Hrvat.

Dobro je poznato da je Novak Đoković na Rolan Garosu stigao do 23. grend slem titule, što je rekord u tenisu, a sada igra za 24. na Vimbldonu i rušenje rekorda Rodžera Federera u Londonu. Švajcarac je do sada osam puta osvajao Vimbldon i pet puta je to činio zaredom, dok ako Novak dobije sljedeća četiri meča - učiniće isto.

"Za mene je Novak najveći u svemu, po rezultatima. Federer je možda igrao najatraktivniji tenis, ali su svi pomogli jedni drugima da postanu bolji igrači. Prvo Rodžer, pa Rafa, a onda je došao i Novak tako da je rivalstvo ove trojke bilo nevjerovatno. Učinili su tenis boljim sportom, a svi vole tenis. Ali, opet morate nekoga da izaberete. Neki preferiraju Rodžera ili Nadala, ali za mene je to Novak", napomenuo je trener Novaka Đokovića.

Gdje je granica za Noleta? Ima punih 36 godina i još se bori sa mladićima, dok je Federer u penziji, a Nadal se polako povlači zbog problema sa povredama. Zbog dijeta i strogo kontrolisane ishrane, Ivanišević vjeruje da ćemo još dugo na terenu gledati srpskog tenisera, samo ako to i on hoće.

"Zbog načina na koji brine o svom temu, to je moguće... Ne znam da li će imati motivaciju da igra do 40. godine, ali ko zna. Može da igra još bar dvije-tri sezone na vrhunskom nivou. Možda će osvojiti 26 ili 27 grend slemova. Ko zna? Može da osvoji još dva ove godine i to bi bio zlatni kalendarski slem. Ja nemam magičnu kuglu, ali zdrav je, spreman je i igra nevjerovatan tenis. Uz sve to, nevjerovatno je motivisan na svakom grend slemu. Već je uradio nevjerovatne stvari u tenisu, ali mislim da može da osvoji još nekoliko grend slemova", zaključio je "Zec".

Podsjetimo, Novak Đoković u osmini finala Vimbldona igra protiv Hurberta Hurkača iz Poljske, a taj meč bi trebalo da bude na programu u nedjelju. Ipak, za vikend se očekuje veliko nevrijeme u Londonu i neizbježno je da će doći do pomjeranja određenih duela, što ćemo vidjeti da li će se odraziti i na srpskog tenisera.

