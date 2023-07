Nalupaću šamare Vilanderu! Đani sreo Matsa na Vimbldonu, pa se javio na Instagramu: "Ja sam Đoković u fudbalu"

Saša Đani Ćurčić sreo je Matsa Vilandera u kompleksu Vimbldona.

Čuveni srpski fudbaler Saša Đani Ćurčić je na Vimbldonu i vjerovatno će gledati meč Novaka Đokovića u polufinalu turnira. Dan pre meča između srpskog asa i Janika Sinera bivši fudbaler je unutar kompleksa sreo Matsa Vilandera, kratko su popričali i tom prilikom je u šali zaprijetio "da će mu nalupati šamare".

Šetao je komplekosom dok su se Mats i Barbara Šet spremali za uključenje na Eurosportu, gdje rade kao stručni konsultanti. "Jao, jao, na koga sam naletio. Vilander", izgovorio je Đani, pa je pozvao nekadašnjeg švedskog tenisera. "Mats, Srbija, Srbija", dodao je on.

Okrenuo se Vilander, pogledao u kameru, a tada mu je Ćurčić objasnio ko je on. "Ja sam najbolji fudbaler, ja sam srpski Novak u fudbalu. Bum", poručio je Đani, a Mats je na to dodao "Volim to".

Potom se Saša odaljio od Matsa, pa mu je onda u šali zapretio. "Nalupaću mu šamare, gdje na tebe da naletim", poručio je Ćurčić na kraju snimka.

