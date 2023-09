Nadal bi mogao zaigrati na Olimpijskim igrama iako ne ispunjava uslove!

Rafael Nadal će po svemu sudeći igrati na Olimpijskim igrama 2024. godine iako ne ispunjava osnovne uslove.

Izvor: Profimedia

Španski teniser, Rafael Nadal ne ispunjava osnovne uslove da igra na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine, međutim čini se da će ipak bez ikakvih poteškoća moći da se takmiči. Nadalu će "progledati kroz prste" iako je bio u obavezi da u posljednje dvije godine nastupi makar jednom za Dejvis kup reprezentaciju Španije, što nije učinio između ostalog i zbog povrede, ali to na kraju neće biti dovoljno da ne igra u Parizu.

O čemu se radi? Postoje izuzeci od pravila za plasman na Olimpijske igre i jedno od njih moglo bi da bude presudno. Ugrubo rečeno, u pitanju je slobodna procjena da teniseri koji su se "isticali u prošlosti u Dejvis kupi ili na Olimpijskim igrama" mogu da nastupe iako ne ispunjavaju osnovni uslov o kome je bilo riječi. Jasno je da to ni najveći kritičari ipak ne mogu da ospore Nadalu šta je sve učinio u dosadašnjem toku karijere, pa pet titula sa Dejvis kup reprezentacijom Španije i zlato sa OI u Pekingu 2008. godine djeluju kao dovoljan argument. Ako je i to malo, Nadal ima i zlato u dublu na Igrama 2016. godine...

Interesantno je da je problem sa nastupom na Olimpijskim igrama imao i Rodžer Federer, baš pred Tokio 2021. godine. Na kraju je dobio "izuzeće", ali je odustao zbog povrede... Međutim, ako vam se čini da nikada prije niste čuli za ovo pravilo, možda je baš razlog u tome što su ga koristili Rodžer Federer i Rafael Nadal.

Novak Đoković je bio tema medija kada je tražio "izuzeće" za takmičenje na US Openu i oko svega se podigla velika fama, dok je čak i to što je za Dejvis kup reprezentaciju Srbije igrao nekoliko dana poslije osvajanja 24. slema - protumačeno kao sebično sa njegove strane. Bilo je ružnih optužbi da je to uradio samo kako bi ostvario plasman na Olimpijske igre, iako je i sam mogao da dobije pomenuto izuzeće.

Podsjetimo, Novak je igrao za Srbiju čak i u dublu kada je već bilo jasno da je Češka slavila, rizikovavši povredu. Sada će opet nastupiti za Srbiju u završnici Dejvis kupa u Malagi gdje prvo igramo protiv Velike Britanije.