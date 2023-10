Aljoša i Mihailo odjavili Švajcarsku i Italiju - srce izabralo "orlove"!

Srbija je dobila dva nova mlada reprezentativca i dvije uzdanice za budućnost! Aljoša Vasić i Mihailo Stevanović zaigrali su za "orliće".

Izvor: Profimedia

Mlada reprezentacija Srbije počela je kvalifikacije za Evropsko prvenstvo uvjerljivom pobjedom nad Azerbejdžanom 2:0, a na tom meču su imali i jednog debitanta. Mladi fudbaler Palerma Aljoša Vasić prvi put je obukao dres Srbije.

Ofanzivni vezista rođen u Italiji 21. aprila 2002. godine je ostvario svoj i san svoje porodice nastupom pod zastavom Srbije. Roditelji su mu porijeklom iz Banjaluke, pa se za njega pored Italije interesovala i Bosna i Hercegovina, ali je selektor Dušan Đorđević na kraju dobio veliko pojačanje i rečeno mu je da može da računa na Aljošu.

Drugi mladi fudbaler koji će uskoro obući dres Srbije je Mihailo Stevanović. Centralni vezista rođen u Švajcarskoj 4. januara 2002. godine nastupao je do sada za U16, U17 i U18 selekciju Švajcarske, a sada će promijeniti zastavu i takmičiti se za Srbiju. Već sada je standardan u sastavu Sent Galena, a staviće se Srbiji na raspolaganje u mečevima sa Sjevernom Irskom i Engleskom. Ove sezone je nastupio na osam mečeva za Sent Galen i dao je jedan gol.

