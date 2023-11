Novak Đoković nije želio da umanji pobjedu Janika Sinera i hvalio je sve klince na ATP turu.

Izvor: Tennis TV/Screenshot

Novak Đoković poražen je u drugom kolu završnog mastersa u Torinu protiv Janika Sinera (2:1), a zbog velikih komplikacija u grupi - može da ispadne čak iako pobijedi Huberta Hurkača u posljednjem kolu. O takvim stvarima ne želi niko da razmišlja u ovom trenutku, nego je za Noleta najvažnije da se vrati na "stara podešavanja" kako bi i dalje imao šansu da dođe do pehara na sjeveru Italije.

Da bi to uspio, sam ističe da mora da bude "odlučniji u nekim poenima" pošto smatra da je Sinerova hrabrost odlučila. Za razliku od dana kada je kao mladi teniser igrao protiv Rodžera Federera, koji nije mogao da prihvati poraz protiv Đokovića i vječito je sreću i druge faktore uzimao u obzir, Nole je bez ikakve sujete hvalio igru mladog Italijana.

"Posljednji meč smo igrali u polufinalu Vimbldona i dobio sam 3:0, ali je to bio tijesan meč. Nekoliko poena je odlučilo svaki set. Mislim da je igrao na istom nivou kao danas. Možda je malo bolje sada servirao. Ali, glavna razlika je nekoliko važnih poena. Išao je na njih, bio je hrabriji. Zaslužio je da pobijedi jer ja u važnim trenucima nisam bio dovoljno odlučan i agresivan. Dao sam mu priliku da kontroliše poene. Vidjeli ste na 5:5 u trećem setu, na 15-30, bio je drugi servis... Bio sam u tom poenu i trebalo je da preuzmem kontrolu, ali nisam - on je. Morate na kraju da mu čestitate, igrao je sjajan meč. To sam mu rekao i na mreži. Mislim da je u najvažnijim trenucima igrao svoj najbolji tenis i zasluženo je pobijedio", rekao je Novak Đoković sipajući pohvale na račun miljenika domaće publike koja je njega i izviždala.

Vidi opis Đoković izgubio od klinca, pa održao govor koji će pamtiti Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia/IMAGO Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: LaPresse / ddp USA / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Tiziana FABI / AFP / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: LaPresse / ddp USA / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Italy Photo Press / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Marco Alpozzi / LaPresse / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Marco Alpozzi / LaPresse / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Na pitanje kako objašnjava da kada igra protiv mladih tenisera - kakvi su Alkaraz, Rune ili Siner - oni su "previše motivisani", Novak smiruje situaciju i poručuje da je to najnormalnija stvar na svijetu.

"Pa to je normalno. Mislim, šta je tu čudno? Normalno je da žele da me pobijede. Ja sam takve stvari već osjećao od svakog igrača sa kojim igram, da su motivisani da me pobijede. To je u redu i apsolutno je normalno. Žele da uzmu skalp i Janik je to uspio sada. Normalno je i da izgubiš nekada ovakve mečeve, ali moraš da imaš borbeni duh. Ja sam uspio da se vratim nakon gubitka prvog seta, pa brejka u trećem setu", rekao je Nole i zaključio da je zadovoljan kako je odigrao.

Podsjetimo, njegov naredni meč je u četvrtak protiv Huberta Hurkača, pošto se Stefanos Cicipas povukao sa turnira zbog povrede. Sada je na Noletu da obezbijedi prolaz dalje, iako su kalkulacije vrlo komplikovane.