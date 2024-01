"Oče, kukavice, ubiću te ako me ne ubiješ!" Šokantna poruka teniserke: Shvati ovo kao prijetnju, đavole!

Nekadašnja teniserka poručila ocu da će ga ubiti ukoliko nastavi da maltretira nju ili majku!

Izvor: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Mari Osaka, starija sestra daleko poznatije Naomi, uzburkala je tenisku javnost objavom na društvenim mrežama u kojoj navodi da će ubiti svog oca ako nastavi da fizički zlostavlja nju ili članove njene porodice! U emotivnoj objavi koju je podijelila sa svojim pratiocima Mari navodi da je godinama žrtva svog oca, koji se nekontrolisano ponaša i često fizički nasrće na nju, ali da je riješila da tome stane na kraj.

Po njenim riječima, zlostavljanje je počelo još u djetinjstvu i spremna je da ga prekine na bilo koji način - ukoliko ne prestane nakon njenog apela, spremna je čak i da ga ubije! Biće to njen način da pokuša da se odbrani od nasilnika koji fizičku snagu koristi da maltretira žene u porodici!

"Ja sam ćerka đavola", napisala je Mari i nije se tu zaustavila: "Želim svima da kažem koliko sam razočarana i gnjevna zbog tebe, kao tate i ljudskog bića generalno. Iznevjerio si na svaki mogući način koji postoji. Maltretiraš me otkako sam bila mala i sada nastavljaš da maltretiraš moju majku. Nastavljaš da je emotivno zlostavljaš i ulaziš u našu kuću kao da je tvoja."

Po riječima starije od poznatih sestra Osaka, njen otac Leonar Fransoa je kukavica i nasilnik, kojeg će ubiti ako ponovo pokuša da je prebije! "Pišem ovo javno baš zato što si kukavica koja se krije iza fizičke snage koja ti dozvoljava da me izudaraš i našeg izbora da te ne prijavimo policiji. To je to, ja sam završila sa tobom, kada te sljedeći put vidim, zvaću policajce. Shvati ovo kao prijetnju. Zbog načina na koji si povrijedio moju porodicu, ne bih zažalila ni kada bi te policija ubila. Ako ponovo dođeš da mi prijetiš, da me prebiješ, uzvratiću ti i boriti se za nas obje. Ubiću te, ako me prvi ne ubiješ pištoljem koji nosiš kao sve kukavice. Zato slobodno naprijed, da vidimo kakav si čovjek, mada od rođenja znam da si đavo. Bože, pomozi mi ako ponovo dođe", dodala je bivša teniserka!

Mari Osaka se profesionalnim tenisom bavila od 2014. do 2021. godine, ali nije imala veće uspjehe. Četiri puta je igrala finala ITF turnira i nijednom nije osvojila titulu, a u karijeri je zaradila oko 90.000 američkih dolara. Najbolji plasman u singlu bilo joj je 280. mjesto u maju 2018. godine, a nakon teniske karijere posvetila se umjetnosti i modnom dizajnu.

Njena rođena sestra Naomi Osaka mlađa je godinu i po dana, a važi za jednu od najboljih teniserki svoje generacije. Svojevremeno je bila svjetski broj jedan na WTA listi, uz četiri osvojena grend slem turnira! Samo od turnira zaradila je preko 20 miliona američkih dolara.

