"Lazare, rekao si... Nisi bio taj!" Momir grmio poslije brodoloma Srbije: Kod nas je tako, takav smo narod!

Srbija je na korak od eliminacije sa Evropskog prvenstva u rukometu, a Momir Ilić probleme tima vidi prije svega u napadu.

Izvor: Arena sport 3 Premium/MN Press

Srbija je zablistala protiv Islanda pa se potpuno ugasila u posljednja dva minuta, a zatim je protiv Mađarske u drugom kolu odigrala jako loš meč. Rezultat i nije bio tako katastrofalan i poraz od jednog gola razlike daje nadu da Srbija može u drugi krug Evropskog prvenstva.

Potrebno je Srbiji da pobijedi u utorak protiv Crne Gore, a da Mađarska savlada Island. Ipak, igra koju smo vidjeli u meču sa Mađarima ne raduje, a svoje impresije o tome iznio je i Momir Ilić. Nekada legendarni rukometaš Srbije i osvajač posljednje medalje za nacionalni tim, a sada trener Vesprema posebno je kritikovao jednog igrača.

"Moje mišljenje je da smo mi večeras utakmicu izgubili u napadu. Pokrenuću jednu stvar kada kažem da nismo imali dominaciju... Ono što je Lazar Kukić u intervjuu pred meč rekao, on je trebalo da bude taj ključ koji će da organizuje igru, da stvara prednost. On nije bio taj", počeo je svoje izlaganje za "Arena sport" Momir Ilić.

Gostujući u studiju poslije utakmice on je istakao da je bilo previše grešaka, a kada u 44. minutu "orlovi" nisu uspjeli da iskoriste igrača više, tu je srpskoj igri bio kraj.

"Isto tako u utakmici protiv Islanda naš napad je bio jako skroman, sa jako skromnim situacijama. Dolazilo je do nekih ishitrenih šuteva i mi smo htjeli u dva pasa da riješimo naš napad. Borimo se 45 sekundi u odbrani i završimo tako brzo napad. To nije bila naša igra i nije bilo dovoljno za pobjedu. Ključ poraza je taj 44. minut sa tri greške sa igračem više, tu je otišla utakmica", smatra Ilić.

Evidentno je bilo da Srbija sa krila nije postizala golove ni u jednom od dva meča, Vukašin Vorkapić sa desnog krila nijednom nije imao čistu situaciju da uskoči...

"Vraćamo se opet na organizaciju igre i na to ko organizuje, a to je Lazar Kukić. Ja sad malo više prebacujem loptu i krivicu na njega ali vidio sam i u tom intervjuu da je bio samokritičan. Šta da se radi, to je tako kako jeste. Neko drugo rješenje na srednjem beku nije imao Toni Đerona", naglasio je Ilić, pa apostrofirao probleme sa mentalnom pripremom meča:

"Nažalost je tako, kada smo pričali prije utakmice mislim da smo izgubili bod i da smo tragično doživjeli taj izgubljeni bod protiv Islanda. Da nismo uspjeli da se oporavimo. Prvih pet minuta utakmice kada smo gledali komentarisali smo da smo pod stresom. Kod nas je taj naboj bio prikazan u takvoj utakmici i mi to doživljavamo tragično, jer smo takav narod."

Nije bilo malo promašenih zicera na ovom meču, a to je direktna posljedica onakvog kraja meča sa Islandom.

"To je ono što sam rekao na početku, nismo se oporavili, glava nije bila prisutna u tim ključnim momentima. Mnogo grešaka je tu bilo da bismo potencirali samo jednu stvar. Mislim da su Mađari imali malo bolju kontrolu što se tiče ključnog igrača Bencea Banhidija. To je njihova igra i znali smo kako će Mađarska igrati protiv nas. Stavljali su dominantnog pivotmena kakav je Banhidi na slabe tačke kod nas u odbrani gdje jednostavno nismo uspijevali da riješimo tu igru. Mađari su koristili svaki detalj kada su vidjeli da je defanzivni igrač njemu iza leđa", apostrofirao je Momir Ilić.

Na kraju je dobio i pitanje da li je mogao možda Uroš Borzaš da pomogne na toj poziciji srednjeg beka...

"On je više na tom lijevom beku i koristio nam je dosta, zbog toga je počeo utakmicu. Jako je dobro krenuo, uzeo je neke ishitrene šuteve bez ikakve izgrađene šanse, tako da je svojim invidualunim kvalitetom postigao te golove. Opcija je Milosavljević, probao je Đerona i sa dva pivota, ali nismo to uspjeli", završio je on.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!