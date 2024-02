Hapšenja u velikanu srpskog sporta: MUP se oglasio, pet lica iza rešetaka zbog malverzacija!

Policija je objavila da se desio niz hapšenja zbog finansijskih malverzacija u niškom sportu.

Nakon što je prošle godine Železničar iz Niša zbog neizmirenih dugova izbačen iz Prve B lige i prebačen u najniži rang, sada su uslijedila hapšenja u ovom nekadašnjem velikanu srpskog sporta zbog finansijskih malverzacija. Oglasilo se Ministarstvo unutrašnjih poslova u Nišu i istaklo da je više lica uhapšeno zbog nekoliko krivičnih djela, a "Južne vesti" prenose da su hapšenja u vezi sa RK Železničar.

"Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, u koordinaciji sa Upravom kriminalističke policije, Službom za suzbijanje kriminala, a po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su S. M. (1971) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična djela neosnovano dobijanje i korišćenje kredita i drugih pogodnosti i zloupotreba povjerenja. Takođe, policija je uhapsila B. K. (1981), G. B. (1967) i M. J. V. (1987) iz Niša, kao i A. M. (1982) iz Prokuplja, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično djelo zloupotreba povjerenja podstrekavanjem.

S. M. kao odgovorno lice jednog sportskog kluba iz Niša, sumnjiči se da je od decembra 2021. do septembra 2022. godine, novac u iznosu od 1.688.596 dinara, koji je dobio od grada za određene potrebe kluba, iskoristio za drugu namjenu, što je suprotno finansijskom planu utrošaka sredstava. Takođe se sumnja da je tokom 2022. godine, na osnovu falsifikovanih računa, uz podstrekavanje ostalih četvoro osumnjičenih, na račune njihovih preduzeća prebacio 1.566.000 dinara, a koje su takođe pripadale klubu. S. M. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden u Osnovno javno tužilaštvo u Nišu, dok su B. K., G. B., M. J. V. i A. M, uz krivičnu prijavu, privedeni u tužilaštvo", navodi se u zvaničnom saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova.

Niški rukomet se godinama muči sa finansijama i rezultatima, dok su nekada Železničar i Naisa uzimali trofeje, a rukometašice Naise su čak stigle i do titule u Čelendž kupu.

Prvobitni klub RK Železničar je u Nišu osnovan 1949. godine i najveće uspjehe je postigao u Kupu Jugoslavije gdje je pet puta uzimao trofej, a tokom godina su za ovu ekipu igrali Dalibor Čutura, Miloš Kostadinović, Ivan Lapčević, Predrag Peruničić, Rolando Pušnik, Zoran Živković, Dragan Mladenović... Nakon fuzije sa ORK Niš 2009. godine nastao je RK Železničar 1949. godine koji je osvojio Kup Srbije u sezoni 2013/14 a kroz ekipu su prošli Darko Đukić, Dobrivoje Marković, Stevan Sretenović, Ratko Nikolić, Predrag Vejin, a treneri su bili Zoran Živković, Jovica Cvetković, Veselin Vujović i Đorđe Teodorović.

