Napravio skandal na dodjeli Oskara, a Beograd mu skandirao: Tukao se bez milosti u Srbiji, sad šokirao svijet! (VIDEO)

U vrijeme najveće popularnosti američkog rvanja u Srbiji, Džon Sina je bio omiljeni takmičar među srpskom publikom!

Nakon dodjele "Oskara" mnogo se priča o trijumfu Openhajmera, Emi Stoun i njenoj haljini, Paćinovom istupu na scenu, ali i o jednom čovjeku kome je Beograd skandirao ime! U pitanju je Džon Sina, čovjek sa mnogo talenata.

On je glumac, hiphoper, muzičar, ali i sportista. Bavio se godinama američkim rvanjem, bio je popularni "kečer" i u vrijeme kada je televizija "Foks" prenosila takmičenja organizacije WWE u Srbiji tamošnja publika ga je obožavala. Baš zato je bio jedna od najvećih zvijezda uz Tripl Ejdža, Rej Misterija i Rendija Ortona na "Raw Live" takmičenju održanom u punoj Beogradskoj areni 2009. godine.

Sada je glavna tema mnogih svjetskih medija jer je izabran da dodjeli jednu od nagrada, nagradu za najbolji dizajn kostima. On se pred voditeljem Džimijem Kimelom pojavio potpuno go u papučama, a samo je rekao: "Kostimi... Kako su samo važni!", kada je uspio sa velikom kovertom sa imenom pobjednika da se dogega do mikrofona. Pogledajte kako je to izgledalo:

U Dolbi teatru je on bio u centru pažnje neko vrijeme, ali kada se 2009. godine pojavio u Beogradu cijela "Arena" je dugo skandirala njegovo ime. Publika ga je obožavala a "Prototip" kako mu je bio jedan od nadimaka u WWE je odmah na početku borbe počeo da baca po ringu svog protivnika Miza.

Na kraju je publika u Beogradu vidjela i njegov STFU, potez kojima je "završavao" protivnike. On je izgledao tako što on rivala podigne iznag glave i baci ga na svoje koljeno, a onda mu vrti dlanom iznad glave i viče: "Ne vidiš me." Ovako je izgledao doček Sine u Beogradu:

Džon Sina je zapravo rođen 1977. godine i bavio se američkim fudbalom na koledžu, a američkim rvanjem se aktivno bavio od 1999. do 2017. godine. Od tada povremeno nastupa u ovoj, naravno režiranom, spektaklu. Sina se bavi i snimanjem filmova i ima dva snimljena muzička albuma.

