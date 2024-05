"Putovao je 15 sati, samo da igra za Srbiju!" Selektor progovorio o drami: Nije htio ni da čuje izvinjenje!

Reprezentacija Srbije se susreće sa velikim brojem povreda i problema, a selektor Rojević srećom ima grupu momaka spremnu da uvijek daju svoj maksimum.

Izvor: RTS/Screenshot

Srbija se nada! Nakon što je srpski tim u prvom meču baraža za plasman na Svjetsko prvenstvo 2025. godine poražen od Španije u Lalinu 32:28 (15:14) selekcija sa Borisom Rojevićem na čelu se nada prolasku dalje. Rojević je istakao da je poznato ko dolazi u goste, ali da se njegova selekcija ne boji izazova.

"U goste nam dolazi jedna rukometna velesila, mogu to slobodno da kažem. Španija je višestruki svjetski i evropski šampion i u svojim redovima ima igrače svjetske klase, zaista jedan nevjerovatan tim rukometnih zvijezda. Ipak, u nedjelju garantujemo da ćemo protiv njih dati ne svoj maksimum, već i preko svog maksimuma. Ako svaki igrač pruži još pet ili 10 posto više, uz igru koju smo prikazali u prvom meču, nemamo čega da se bojimo. Čuli smo da će SPENS biti pun i tome se posebno radujemo, ovi momci su to svojim zalaganjem i pristupom apsolutno zaslužili. Volejli bismo da smo kompletni, ali igrači koji su ovdje su zdravi i to je najvažnije, a u prvom meču su dokazali da borbom nadoknađujemo izostanke. Kako god odigrali i koji god rezultat da bude na kraju, ja sam zaista ponosan na ovu ekipu i na to kako se ponašaju, treniraju i odnose prema dresu reprezentacije", rekao je gospodin Rojević.

Neki od ključnih igrača poput Mijajla Marsenića nisu u timu zbog povreda, a neki poput Uroša Kojadinovića su tu stigli u posljednji čas, iako umorni i povrijeđeni. Primer Predraga Vejina, koji je u intervjuu za MONDO javno rekao da nikada ne bi odbio poziv nacionalnog tima, dovoljno govori.

"Primjera je mnogo, ali bih izdvojio jedan. Predrag Vejin je dobio poziv naknadno, dan pred meč. Odmah je krenuo na put, promijenio nekoliko različitih prevoznih sredstava i poslije 15 sati putovanja stigao i pridružio se ekipi. Iako se ispostavilo da je Kojadinović na kraju bio spreman da odigra utakmicu, Vejin nije ulazio u igru, on nije ni želio da čuje izvinjenje. Rekao je da je njemu uvijek čast da bude dio reprezentacije, makar i na tribinama sjedio i volio bih da to čuju mlađe generacije rukometaša. Takav odnos prema svojoj zemlji i reprezentaciji pravi je primjer, ovim putem se zahvaljujem Peđi na tome, i zato vjerujem da će ova reprezentacija kroz godine koje dolaze apsolutno donositi radost naciji”, zaključio je najuspješniji srpski trener za 2023. godinu.

Kapiten srpskog tima i jedan od najboljih čuvara mreže na svetu, Dejan Milosavljev, poručio je takođe da vjeruje u pozitivan rezultat.

"Jako sam ponosan na tim, igrali smo sa maksimalnom vjerom i borili se do posljednje sekunde u prvom meču. Nažalost, falilo nam je malo i sreće. Mislim da smo zaslužili i bolji rezultat, ali protiv takve jedne reprezentacije kao što je Španija, na njihovom terenu, mislim da smo odigrali jednu odličnu utakmicu. Isto tako, vjerujem da ćemo ispraviti greške iz prvog meča već u nedjelju. Jako sam srećan što se bavimo samo sami sobom, ne bavimo se toliko Špancima, već smo fokusirani na našu pripremu. To je veliki korak naprijed i mislim da je pravi i da može da nam donese pozitivan rezultat. Radujem se što će doći toliko ljudi da nas podrži i garantujem im da ćemo se boriti svim snagama da pobijedimo i da izborimo plasman na Svjetsko prvenstvo!"

Sa kapitenom se usaglasio i srednji bek Srbije, Lazar Kukić.

"Svi željno iščekujemo revanš gdje ćemo igrati pred punim tribinama, pred našom publikom, našim porodicama i prijateljima. To nam je uvijek dodatna motivacija i ne sumnjam da će nam publika dati vetar u leđa u namjeri da ostvarimo svoj cilj. Ostao je aktivan rezultat poslije prve utakmice, a falilo nam je samo malo sreće i malo više snage u tim ljučnim trenucima. Moglo je da bude i egal, da meč završimo sa manjom razlikom, ali mislim da smo pružili izvanrednu partiju, naročito u prvom poluvremenu. Uradili smo analizu i sada ispravljamo detalje u našoj igri, daćemo posljednji atom snage da preokrenemo rezultat i da obradujemo naciju", završio je Kukić.

