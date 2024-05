Novak Đoković spremao Hamada Međedovića za Rolan Garos

Hamad Međedović ima najbolje moguće učitelje i zato ovako napreduje.

Hamad Međedović je došao u Pariz i krenuo da ruši sve redom, a i ne čudi! Sada je za zvanični sajt Rolan Garosa otkrio da je samo dan prije dolaska na kvalifikacije u Parizu igrao sa najboljim ikada!

"Trenirao sam sa njim dan prije nego što sam došao ovdje. Nismo igrali na setove ili poene, ali igrali smo. Sigurno da bi on pobijedio. Za njegov rođendan juče smo slali jedan drugom poruke. On mi je čestitao na igri ovdje. Uvijek smo u kontaktu i imamo sjajan odnos godinama", rekao je Međedović.

Dobro ga poznaje mladi Novopazarac koji će se drugi put u karijeri takmičiti na Rolan Garosu, a pred grend slem na šljaci ističe da nije normalno to što radi Novak. Ipak, za Novaka je to normalno. "Neobjašnjivo je ono što on i dalje radi. Djeluje kao da je sa druge planete. Ima 37 godina, a igra kao da mu je 25 i to je potpuno ludo. Ali svi znamo da je to Novak i da on nema limite", naglasio je on.

Drugi srpski as koji mu pomaže je svakako Viktor Troicki koji ga već neko vrijeme trenira. "Mislim da je on još bolji trener nego što je bio igrač. A svakako je imao sjajnu karijeru, bio je 12. na svijetu. Imamo sjajan odnos i srećan sam što je moj treener i što dobro radimo zajedno", rekao je on.

Pobijedio je Francuza Luku Puja, Filipa Krajinovića i na kraju sebi osigurao meč na "Suzan Lenglenu" u prvom kolu turnira. "Osjećam se sjajno. Jako sam srećan što sam drugu godinu zaredom tu i što ću imati meč na velikom terenu. Uživao sam u svakom momentu. Volim takve stadione, volim francusku publiku, Francuze, čak i ako nisam bio njihov favorit. I dalje sam osjećao ljubav ", završio je on.

