Asmir Kolašinac mora da završi karijeru: "Kada se nazirao kraj hitno sam morao u bolnicu"

Asmir Kolašinac je doživio mnogo toga u prethodnih mjesec dana.

Izvor: Instagram/asko_kolasinac/Printscreen/MONDO/Uroš Arsić

Srbija će na Olimpijskim igrama biti bez Asmira Kolašinca. Poslije 20 godina neće biti iskusnog bacača kugle na smotri najboljih pošto mu je zamalo izmaklo da bude u 32 najbolja na svijetu. Prošli put je uspio da na stadionu "JNA" u posljednji mah izbori normu za Olimpijske gire, a sada nije uspio. San o petim i posljednjim Olimpijskim igrama mu je izmakao, ali sada je odlučio da otvori dušu i progovori o svim problemima kroz koje je prošao prethodnih dana.

"San o mojim petim Olimpijskim Igrama nažalost neće biti ispunjen.Proteklog vikenda u Kraljevu nisam dovoljno dobacio. Od 32 koji idu ja sam bio 34. sa samo 6 bodova manje. U posljednja dva mjeseca imao sam velikih problema sa povredama,zbog kojih skoro i da nisam trenirao, a još manje takmičio, a zbog novog načina kvalifikovanja i rangiranja na Svetskoj listi to je bilo izuzetno važno. Kada se nazirao kraj i kada su stvari počele da se popravljaju javio se problem sa slijepim crijevom zbog kog sam morao da odležim nekoliko dana u KBC "Dragiša Mišović". Doktorima dugujem veliku zahvalnost jer su jaku upalu uspjeli da smire međutim moja forma je potpuno pala i nije bilo šanse da se brzo vratim. Zahvalnost dugujem Srpskom atletskom savezu i Olimpijskom komitetu Srbije koji su uložili velika sredstva, bili moja pomoć i podrška u svakom momentu međutim ovog puta jednostavno nije bilo suđeno. Meni sada slijedi malo veća pauza da prije svega potpuno ozdravim,da se odmorim i psihički i fizički. Na zimu ću se ako Bog da spremiti za Serbian Open miting koji će biti moje posljednje takmičenje,na kom cu se oprostiti od atletike onako kako to dolikuje. Atletičarima koji su se kvalifikovali želim puno sreće", napisao je emotivni Kolašinac.

On je u karijeri nastupao na Olimpijskim igrama u Pekingu kada je bio 33. zatim u Londonu kada je bio sedmi i ušao u finale, u Riju kada je završio kao 15. i u Tokiju kada je bio 29. Iako je tokom karijere imao ponuda da baca i za Bosnu i Hercegovinu, on je odlučio da ostane pod zastavom Srbije.

"To se desilo sve 2005. ili 2006. godine. Znam da je vrlo blizu bile OI u Pekingu. Ja tad još uvijek nisam imao nastup za reprezentaciju, a u tom trenutku tri bacača u Srbiji su bila bolja od mene. Čak su bili blizu normi. A svaka zemlja maksimalno može da pošalje tri bacača na Olimpijske igre. Ja sam u tom trenutku dobro trenirao, napredovao sam i san mi je bio da odem na Olimpijske igre. U Srbiji nisam imao mjesta i postojala je ponuda da nastupam za BIH. Ponuda je bila da nastupam ako hoću, ako neću ne moram. Nikakva ulaganja, nikakva podrška nije nuđena. Ja sam onda to odbio, pogotovo jer me je čovjek koji je tada bio selektor reprezentacije onako na jedan vrlo ružan način uvrijedio. Rekao je da sam mnogo ambiciozan momak ako mislim da ću ikada baciti olimpijsku normu, a tada je norma bila 19.80. Nakon toga sam se odlučio za Srbiju i bez obzira što sam u tom trenutku bio četvrti bacač atletski savez je izdvojio određena sredstva i za mene i za pripreme", rekao je pred Olimpijske igre u Tokiju za MONDO Asmir Kolašinac.