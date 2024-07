"Najveći si Novače, ali i srpski nacionalista!" Englezi priznali zašto mrze Đokovića, spomenuli i Kosovo

Tekst o kome se priča u Engleskoj. Novak Đoković je "predobar da bi ga voljeli Englezi", a smeta im i zbog toga što se ne ustručava da govori na brojne teme.

Izvor: Marc Aspland/The Times / News Licensing / Profimedia

Novak Đoković poražen je u finalu Vimbldona protiv Karlosa Alkaraza (6:2, 6:2, 7:6), a utisak je da uprkos nešto slabijoj igri u finalu - Nole i nije pretjerano nezadovoljan. Istakao je da je to za njega veliki uspjeh kada se zna da je prije samo šest nedjelja bio na štakama poslije operacije koljena, a osim po igranju sa steznikom na koljenu, njegov nastup na Vimbldonu ćemo pamtiti i po sukobu sa navijačima.

Đoković je posebno ljut bio nakon pobjede nad Holgerom Runeom, kada je isprozivao navijače na Vimbldonu, a to je imalo veliki odjek u tamošnjoj javnosti koja se i danima kasnije bavi ovom temom. Tako je ugledni "Tajms" uoči finala Đokovića i Alkaraza objavio tekst naslovljen: "Da li je Novak Đoković predobar da bismo ga voljeli?".

U ovom tekstu autor Glen Kio pokušava da odgonetne "vječno tenisko pitanje" poručujući da je Đokoviću dojadilo da bude "dobar lik", odlučujući se da se sada razotkrije u ulozi teniskog anti-heroja: "Sa 24 grend slem titule, Đoković je uspješniji na najvećoj sceni od svojih najvećih rivala Federera i Nadala, ali i dalje juri univerzalno priznanje. Za publiku na Vimbldonu, Srbin ostaje autsajder. Dok su dvojica od trojice iz 'velike trojke' bili obožavani bez obzira na sve od strane publike - Federer zbog svog izgleda i lukavstva na terenu, Nadal zbog snage i bicepsa - Đoković je enigna. Sa jedne strane je najveći sportista u istoriji, a sa druge antivakser i srpski nacionalista koji vjeruje u telepatiju i pseudonauku. Ali, da li je u pravu kada se žali? Da li stvarno svi mrze Đokovića?", pitaju se u Tajmsu.

Glen Kio dalje citira komentatora Bi-Bi-Sija Endrjua Kesla da je Đoković nekada "brutalno efikasan" protiv svojih rivala i da zbog toga ne privlači veliku pažnju na Vimbldonu, objašnjavjaući da je to postala njegova prepoznatljiva crta. "Federer je imao staloženost, Nadal ubilački forhend, a Marej prednost domaće publike kada bi izašao na teren Vimbldona. Đokovićeva najveća vještina što je u svemu dobar", napominje autor i dodaje da ga je Kesl opisao kao "savršenog igrača kod koga se očekuje pobjeda, ubjedljiva, zbog čega navijači podržavaju drugog tenisera".

"Čini se definitivno nepravednim... Može li sportista da ne osvoji navijače zato što je previše dobar?", dodao je autor teksta i citirao Kesla koji je istakao da Đokovićeva igra nije kao Nadalova i Federerova: "Ono što Đoković igra je igra upornosti. To je kao da gledate savršeni dijamant, gotovo je nezamislivo da je toliko dobar".

U pokušaju da odgovori na "vječno tenisko pitanje" o odnosu navijača i Đokovića, autor povlači i paralele sa Novakovim najvećim rivalima: "Federer dolazi iz bogate švajcarske porodice i otišao je u penziju 2022, a viđen je u kraljevskoj loži tokom ovogodišnjeg Vimbldona privlačeći pažnju u skupom tamnom odijelu. Nekoliko dana kasnije postavio je selfi sa Tejlor Svift poslije koncerta u Cirihu. Ta elita nije Novakov stil, kao što je već rekao - odrastao je dok su mu NATO bombe padale po Beogradu, sanjajući da će igrati Vimbldon".

Ali, ni to nije dovoljno da bi ga voljeli: "Đoković ima priču autsajdera, ali se to i dalje nekima nije dopalo, možda zbog prethodnih izjava kada je nazvao Kosovo srcem Srbije i odbio da prizna njegovu autonomiju. Njegov odnos sa navijačima je možda takav i zbog pandemije kada nije htio da se vakciniše i kada je bio spreman da propusti Vimbldon i Rolan Garos (Vimbldon je bio otkazan, prim. aut.). Dok je virus divljao 2020. godine, organizovao je Adrija tur na kome je bio pozitivan na korona virus, kao i njegova žena Jelena. Poslije toga je deportovan iz Australije jer nije vakcinisan, dok ga je njegov otac prozvao Spartakom novog svijeta. Odbio je da je dio antivakserskog pokreta, ali neki navijači mu nisu oprostili. Mnoga njegova vjerovanja opisuju se kao pseudonauka ili čista budalaština", zaključuje autor uz priče i o nekadašnjem saradniku Pepeu Imazu, pa je čak sporno i to što je "dijelio ljubav" sa navijačima.

"Ti dani su prošli, Đoković se sada hrani mržnjom publike na Vimbldonu. Od kada je izjednačio rekord Margaret Kort od 24 osvojena grend slema, vidjeli smo da se pojavljuje novi Đoković. Kako je to rekao Pirs Morgan, monumentalni drk**ija", dodaje se i poručuje da je Đoković bez obzira na sve zaslužio poštovanje: "Ali, njega to ne zanima. Kao što je rekao već, ne mogu ni da ga dirnu".

