Zašto je Damir Mikec trn u oku Hrvatima!?

"Moj tata je bio vojno lice, tada je kao pukovnik imao mnogo seldibi i prekomandi, tako da je i moju mamu upoznao u Senti, sa kojom nije imao veze nikakve, ali je tamo bio u prekomandi. Imam dva starija brata, i oni su se osamdesete preselili u Split, gde sam se i ja rodio 1984. godine. Naravno, tamo je Hajduk iz Splita glavni klub i svi navijaju za njega, ali ja još kao mališan sam uvijek navijao za Zvezdu. Niti je to meni iz kuće, jer je tata partizanovac, jer su vojna lica bila vezana za Partizan. Tada je Zvezda osvojila sve što se moglo osvojiti, to je bio hit u cijeloj državi, a mama mi je iz Srbije i ja sam odmah afinitet prema Zvezdi nekako gajio, odmah se stvorila ljubav, a ja to nisam smeo da kažem na ulici, kod kuće sam navijao za Zvezdu, a na ulici kada me pitaju sam govorio za Hajduk".