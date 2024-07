"Provlačili nas kroz blato bez potrebe!" Arunović poslije zlata: Danas šampioni, prije tri dana turisti!

Nakon zlatne medalje Zorane Arunović i Damira Mikeca oglasila se Jelena Arunović, trener srpskog tima.

Srpski strijelci osvojili su prvu medalju za našu zemlju na Olimpijskim igrama u Parizu - Zorana Arunović i Damir Mikec stigli su do zlata u miks dublu, impresivnim pucnjima iz vazdušnog pištolja, sa 10 metara udaljenosti. Ovaj veliki rezultat da dvoje sjajnih sportista stigao je nakon razočaravajućih nastupa u pojedinačnoj konkurenciji, kada nisu uspjeli da se okite medaljama.

Upravo to je u prvoj izjavi nakon finala istakla u prvi plan Zoranina sestra i trener reprezentacije srbije, Jelena Arunović. Po njenim riječima, srpski strijelci provlačeni su kroz blato iako to nije trebalo da se dogodi, a do zlata su stigli nakon što je počelo da se sumnja u kvalitet koji posjeduju i koji su prethodnih godina redovno pokazivali!

"Sada konačno mogu da kažem, osvojili smo sve! Teški dani su iza nas zato što se sumnjalo u njihov kvalitet, a oni uopšte nisu bili loši. Provukli su nas kroz blato bez potrebe", kaže za Kurir Jelena Arunović i dodaje: "Na tim individualnim nastupima nije bilo nikoga od novinara da bi se napravila realna slika, a neke stvari su ružno plasirane. Nije da nas nije pogodilo sve to, jer ne vidim razlog da se na taj način komentariše nastup nekoga ko kroz sport doprinosi afirmaciji Srbije. Zato mi je jako drago što smo sada pobijedili, kažem mi, jer oni bez trenera, Gorana i mene, nisu tako dobri. Mi smo svi zajedno doprineli ovom uspjehu. Danas su njih dvoje šampioni, a prije tri dana su bili turisti. A za mene su uvijek šampioni jer ja znam koliko vrijede, bez obzira na sve sumnje na individualnom planu. Za mene kao trenera uopšte nema sumnje."

Jelena je bila trener srpskog miks dubla tokom takmičenja u Parizu i imala je izuzetno važnu ulogu. Tražila je tajm-aut u trenucima kada je djelovalo da će se Turska odlepiti i približiti pobedi, a kasnije je srpski tim nakon velike drame stigao do zlatnog odličja, u poslednjoj seriji pucanja.

"Imali smo sreće sada, poslije Tokija, poslije Svejtskog prvenstva, kada smo gubili za sitno, možemo da kažemo da smo konačno osvojili zlato i da smo najbolji. Da li smo iznenađeni? Ne, jer svakog dana se budimo s idejom da treba da se žestoko radi da bi se ostvario ovako grandiozan uspeh. Presrećni smo, ja ću verovatno da shvatim šta smo uradili tek za nekoliko dana kada se emocije budu slegle. Jako mi je drago jer prethodno nismo uspjeli to da to uradimo na individualnom planu. Žao mi je i što su naši individualni nastupi okarakterisani pomalo neprikladno jer oni nisu loši, ali su svi zaboravili da su ovo olimpijske igre i da nijanse odlučuju", zaključila je Jelena Arunović.

Na Olimpijskim igrama u Parizu strijelci su probili led kada je riječ o medaljama za Srbiju, a nadamo se da će tokom narednih dana takmičenja još neka odličja zasijati na grudima naših sportista. Aduta ima, biće potrebno samo malo sreće, pa možda čak i nadmašimo rezultat iz Tokija kada smo osvojili devet medalja.

