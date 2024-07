"Novak je bio uništen fizički i mentalno!" Viktor Troicki otkrio sve detalje o Đokoviću

Po riječima selektora viktora Troickog, Novak Đoković je u Tokiju pravio greške iz kojih je naučio.

Izvor: Kurir/Dado Đilas

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković za ovu sezonu ima samo jedan cilj - zlatna medalja sa Olimpijskih igara u Parizu, u dresu Srbije, kompletirala bi najtrofejniju karijeru u istoriji ovog sporta. Novak je već nekoliko puta bio blizu odličja. Sa Olimpijskih igara u Pekingu ima bronzu, a dva puta je završavao na četvrtom mjestu, između ostalog i u Tokiju prije tri godine.

Tada je napravio veliki kiks u polufinalu i sebi stvorio preveliki pritisak sa kojim nije mogao da se izbori, ali sada je iskusniji. Naučio je Đoković na svojim greškama, pa Viktor Troicki smatra da ima sve što je potrebno da se u Parizu dokopa najsjajnijeg odličja, jednog od rijetkih koje mu fale da kompletira karijeru kakvu niko u istoriji nije imao.

"Fizički i mentalno Novak je bio uništen. Fizički nije mogao više. Emotivno je bio ubijen poslije tog meča protiv Aleksandera Zvereva", rekao je Viktor Troicki i osvrnuo se na miks dubl sa Ninom Stojanović, gde je Đoković predao polufinalni meč: "Naravno da je bila razočarana. Igranje miks dubla bila je greška iz koje je Novak naučio. U Parizu je sada drugi igrač i želi da ispiše istoriju." O tom meču nedavno je pričala i srpska teniserka, koja je u Tokiju imala priliku da napravi rezultat karijere.

Situacija sada u Parizu drugačija je od one u Tokiju prije tri godine. "Mislim da ovog puta ne osjeća tako velik pritisak kao što je bio u Tokiju", rekao je Troicki i dodao: "U Tokiju je bio u prilici da osvoji zlatni slem. Ovde je drugačije, jer tokom godine, baš kao i prošle, pričao je o Igrama i da mu je zlato najveći cilj. Nije pričao o tome da bude broj jedan, da osvoji još slemova. Pričao je o Olimpijskim igrama. I ovde je drugi igrač. Zaista je motivisan i ta razlika vidi se na terenu. Prije dva mjeseca igrao je na Rolan Garosu i nije bio tako gladan, motivisan kao sada. U tome je razlika."

Novak Đoković je prije tri godine bio u daleko težoj sitauciji nego što je to sada slučaj. Tada je bio pod ogromnim pritiskom javnosti, važio je za jednu od najvećih zvijezda u olimpijskom selu, uz njega nije bila porodica koja mu je najveća podrška. I nekako se sve što je radio raspalo sredinom drugog seta u polufinalu protiv Aleksandra Zvereva.

"Za njega je to bilo veliko iskustvo, imao je 6:1, 2:1 uz brejk, i to protiv Zvereva u polufinalu. Sve je baš išlo dobro. Ali i on je čovjek. Zverev je počeo da igra bolje. Počeo je pomalo da osjeća pritisak i to ga je koštalo meča. Osvojio je mnogo velikih titula, ali ovog puta cilje bio tako blizu. Ovde u Parizu je opušteniji, fokusiraniji na stvari koje treba da uradi. Tada je napravio grešku igrajući miks dubl. Gubio je energiju igrajući to bez razloga. Tamo je bilo izuzetno vruće, a sada je koncentrisan samo na singl i čini sve da to i ostvari. Sada je uz njega porodica, djeca su sa njim. Mentalno je bolje i to je najvažnije u ovom trenutku", istakao je selektor Dejvis kup tima Srbije.

"To je jedna od mnogih grešaka na kojima je naučio. Takav je. Ponekad je tvrdoglav. Čak i da mu kažete da ne igra, ako misli da treba, igraće. I pokaže svima da nisu u pravu. Bio je blizu, baš tako blizu... Bio je uništen. Potpuno. Fizički i mentalno. Više fizički, stvarno nije mogao više. Bilo je jako vruće. Čak i u meču za bronzu u singlu. Bio je potpuno prazan protiv Karenjo Buste. Emotivno je bio ubijen poslije meča sa Zverevim. Dešava se to u sportu. Sve je moguće, i on je čovjek. Zbog svega što je uradio u karijeri definitivno se razlikuje", otkrio je Troicki.

Što se tiče Viktora Troickog, Novak Đoković više ne mora da osvaja trofeje kako bi dokazivao svoj kvalitet. "Ništa više ne mora da dokazuje, sve je uradio. Znamo svi da su vrhunac u tenisu grend slemovi. Biti broj jedan. To je u tenisu kao što je Svetski kup ili Liga šampiona u fudbalu. U tenisu možemo da pričamo da su Olimpijske igre čast, najveći sportski događaj. Ipak, ljudi se više sjećaju grend slem šampiona nego osvajača zlata na Igrama. U drugim sportovima je drugačije. Po meni, i da osvoji ili ne osvoji, i dalje je najbolji. Ako se dokaže, u redu, naravno da bi time ostvario san i to osvajanje zlata bi mu veliko olakšanje", kaže Viktor i dodaje. "Ne pričamo o zlatu. Idemo meč po meč. I zato ne govorim ništa o osvajanju zlata, trenutno idemo korak po korak. Fokusiran je na narednog protivnika. To je najvažnije. Tako bi trebalo da bude i videćemo šta će biti."

Vitkro Troicki i Novak Đoković praktično su zajedno odrastali na teniskim terenima, jer je razlika između njih dvojice samo godinu dana. Zbog toga je Troicki jedan od ljudi koji najbolje poznaju najboljeg tenisera svih vremena, pa zna i njegove vrline i mane - na osnovu njih je optimista!

"Znam ga cijelog života i uvek je bio perfekcionista. Zato je stigao dotle da bude najveći svih vremena u sportu. Zbog svega što čini za tenis, ne samo na terenu. Kada završi trening sada, on je sto odsto posvećen i čini da bude bolji i spremniji bez obzira sa kim igra naredni meč, koji god da je cilj. I zato je mentalno tako sjajno pripremljen. Ima velika očekivanja. U Tokiju je bio veoma blizu, došao je do završnih faza u borbi za zlato, ali se to na kraju nije dogodilo", rekao je Viktor Troicki o najboljem teniseru svih vremena.

Podsjećamo, Novak Đoković je u prvom kolu turnira na Olimpijskim igrama savladao Metjua Ebdena (6:0, 6:1), a u drugoj rundi Rafaela Nadala (6:1, 6:4). U trećem kolu čeka ga Dominik Kepfer i taj meč je na programu u sredu od 12:00, a do kraja turnira potencijalni rivali su mu Stefanos cicipas u četvrtfinalu, Aleksandar Zverev u polufinalu i Karlos Alkaraz u finalu.