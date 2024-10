Novak zapušio usta kritičarima: "Imam poruku za sve koji hoće da se penzionišem"!

Novak Đoković pričao je o odlasku u penziju i stvarima koje ga motivišu da nastavi da igra tenis.

Izvor: Joly Victor/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Novak Đoković osvojio je sve, žargonski rečeno "prešao je igricu". Osvojio je 24 grend slem titule, a momenat kada je stavio zlato oko vrata na Olimpijskim igrama u Parizu je uspeo da dođe do jedine stvari koja mu je nedostajala u dugoj i uspješnoj karijeri. Poslije toga krenula su pitanja oko toga kada će u penziju i da li ima motiv da se takmiči.

Bilo je to jedno i od pitanja u opširnom intervjuu koji je dao za "La Nacion". "To je legitimno pitanja. Moj unutrašnji osjećaj je da mogu da osvojim još grend slemova i to me gura da se takmičim, posebno ti grend slemovi, taj osjećaj da sam kandidat za titulu. I naravno igranje za moju zemlju, za Srbiju na Dejvis kupu. Kada pričam o motivima tu postoje dvije stvari. Jedna je da li vjerujem da još mogu da se takmičim za najveće titule i da ih osvojim i druga je da je tenis i dalje moja najveća platforma da radim i druge stvari koje me zanimaju, da prenosim poruke koje me interesuju, bilo da je to tenis, društvo, neke stvari koje se tiču mog brenda ili zavještanja. Još uvijek uživam u procesu i zašto ne bih nastavio da se bavim time", rekao je Novak.

Potom je zapušio usta svim kritčarima. "Neki smatraju da je vrijeme da se povučem iz tenisa dok sam na vrhuncu 'osvojio si zlato, osvojio si sve, povuci se'. Neki misle da treba da nastavim dokle god mislim da mogu da osvojim titule na slemovima. Ja mislim kao i oni. Možda promijenim mišljenje, ne znam. Za sada osjećam da želim da nastavim. Dokle? Putovanja i traženje motiva mi padaju sve teže, nije lako. Posebno sa svojom djecom. Ne želim da budem toliko daleko od njih toliko često, ali i dalje imam taj impuls. Tako da mi je žao svih onih koji vjeruju da treba da idem u penziju, jer će morati da me gledaju još neko vrijeme."

"Pravim i ja greške"

Govorio je Novak i o svom zavještanju, kada odluči da ostavi reket. "Želim iza sebe da ostavim nešto što će da opstane. Naravno da sam ponosan na sve uspjehe na terenu, ali bih više volio da moje najveće zaveštanje bude to što sam inspirisao mlade da vode zdrav život, da budu aktivni, da se bave sportom, da budu svjesni šta rade i naravno bilo bi lijepo kada bi uzeli reket i izabrali tenis. Volio bih da bude što više tenisera, jer je ovo prelijep sport koji može da ti donese mnogo pozitivnih stvari u životu, daje ti šansu da vidiš svijet, nešto što ti ne dozvoljavaju svi sportovi. Da nije bilo tenisa, nikada ne bih vidio toliko različitih zemalja, mada je to i neka vrsta kruga. Vjerovatno zbog toga što sam vidio toliko zemalja, volim da se vratim u svoju, u moju regiju jer mi nedostaje."

Zna i on da neke stvari ne bi trebalo da mu se događaju, poput negativnih reakcija kada ne ide. "Prvi put sam tenis vidio kada je Pit Sampras osvojio prvi Vimbldon i tada sam od oca tražio da mi kupi reket. Vjerujem da je to bila sudbina, da za sve postoji razlog i da se ništa ne dešava slučajno. Mnogo sam zahvalan roditeljima što su mi pružili podršku, bili su to teški momenti za njih da mi kupe reket, patike viška, da plate trenera, imam sve to u glavi i kada pričam o zavještanju želim da to bude jedan primjer. Pravim i ja greške, kao i svi ljudi, ja sam ljudsko biće koje se trudi da bude dobra osoba, neko ko želi da ga pamte kao dobrog prijatelja, kao sportistu koji nije samo ostvario fantastične rezultate, već je koristio svoju poziciju za one kojima je pomoć potrebna, posebno u zemljama regiona sa kojima sam emotivno povezan", zaključio je Đoković.