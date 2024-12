Srbija u Stokholmu sanja plasman na EURO!

Srbija protiv Švedske igra revanš baraža za odlazak na Evropsko prvenstvo.

Izvor: YouTube/@FSSrbije

Ženska fudbalska reprezentacija Srbije poražena je u Leskovcu u prvom meču baraža protiv Švedske (0:2), ali srpske djevojke će imati priliku za popravni u Stokholmu već u utorak (19.00). Uoči meča odluke u kome ćemo saznati da li Srbija dolazi do istorijskog plasmana na Evropsko prvenstvo, javnosti su se obratile Jovana Damjanović i Nina Matejić.

"I pored poraza u prvom meču, mislim da je i dalje sve otvoreno. Stara poslovica kaže 'nada posljednja umire' i mi ne pomišljamo na predaju, naprotiv. Uostalom, nemamo šta da izgubimo, a možemo mnogo da dobijemo. Sve djevojke su motivisane, dobro smo se spremile i vjerujem da ćemo napraviti rezultat koji će nam odgovarati", rekla je Jovana Damnjanović za zvanični sajt FSS.

Švedska je, neko bi rekao druga dimenzija, zemlja sa daleko većom tradicijom, mnogo većim budžetom, drugim mentalitetom, o čemu će da svjedoči i ambijent na stadionu Tele 2 Arena.

"Da, sve skandinavske zemlje su po tom pitanju miljama ispred nas. Šveđanske su igrale fudbal kad kod nas lopta nije ni postojala, ni liga ni ženski fudbal. Mnogo ulažu, mnogo se prati liga, njihove djevojke igraju u jakim evropskim klubovima, sa mnogima sam igrala tokom karijere. Sve djevojke imaju iskustvo igranja velikih utakmica, orijentisane su ka cilju, stalne su učesnice najvećih evropskih i svjetskih takmičenja. Ali znate kako, sve to ne mora da bude prevaga na terenu, jer fudbal je igra koja mnogo, mnogo puta priredi iznenađenje. Možda sutra presudi naša veća želja, motiv, karakter, mentalitet. U Leskovcu smo primili golove iz totalno drugačijih situacija od onih za koje smo mislili da predstavljaju opasnost. Nadam se da ću ovdje imati više sreće, ali i da ću biti bliže protivničkom golu", istakla je Jovana Damnjanović.

Talentovana Nina Matejić ističe da Srbija može da igra protiv Švedske uprkos njihovoj velikoj tradiciji, a ističe da je svjesna da iako se radi o sjajnom protivniku - djevojke se neće predati.

"Svaka reprezentacija ima mane, imaju i oni slabe tačke. One su naravno manje u odnosu na kvalitet, ali imali smo video analizu, znamo gdje su ranjive, treba to da iskoristimo. Imaju prednost iz prvog meča, ali mislim da možemo da pobijedimo ovdje, uzvratimo rezultatom koji bi nas sve oduševio. Bilo bi to sjajno, rezultat koji bi ušao u istoriju ženskog fudbala u Srbiji. Očekuje nas fenomenalan ambijent, vidjeli smo prilikom analize da su tribine uvijek pune u Stokholmu, veliki je to motiv za nas, ali svjesne smo da će biti teško. Važno je da sve damo sve od sebe, a rezultat neka bude nagrada za jedan takav odnos", zaključila je Nina Matejić.

