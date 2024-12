PSŽ poslao trenera na klupu Srbije i pronašao mu zamjenu

Stefan Madsen preuzima PSŽ, a Raul Gonzales Srbiju!

Izvor: Anke Waelischmiller/Sven Simon / imago sportfotodienst / Profimedia

Sada je jasno, Srbija će dobiti veliko ime na mjestu selektora. Raul Gonzales će definitivno postati novi selektor rukometaša! Nakon odlaska Tonija Đerone sa mjesta šefa struke kratko se kao selektor zadržao trofejni stručnjak Vojvodine Boris Rojević. Sada je na tom mjestu privremeno Dalibor Čutura, a očigledno će na kraju sezone kormilo preuzeti iskusni Španac.

Raul Gonzales je prvi samostalni posao imao od 2014. do 2018. godine kada je vodio Vardar sa kojim je bio prvak Evrope, a zatim je preuzeo Pari Sen Žermen u kome je od 2018. Ipak sa najskupljim timom Evrope nije uspio da ostvari cilj predstavljen pred njega, osvajanje Lige šampiona i sada je PSŽ objavio da ga mijenjaju.

Zamjena će mu biti Stefan Madsen, Danac koji dolazi na dvogodišnji ugovor. Do sada je Madsen vodio Al Ahli, a prije toga je bio trener Lajpciga i Olborga, kao i selektor mlade selekcije Danske. Pomoćnik će mu biti nekadašnji lijevi bek PSŽ-a i dugogodišnji reprezentativac Danske Henrik Melgard. Raul Gonzales će biti slobodan od kraja sezone i moći će da preuzme selekciju Srbije. Neće mu to biti prvi put u karijeri da je selektor, pošto je vodio selekciju Makedonije od 2017. do 2019. godine.