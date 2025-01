Novakove riječi o Alkarazu pokazale koliko je veliki: Novinarima poručio da stanu, pa onda pričao!

Rekao je Novak Đoković da ne želi da trči pred rudu i misli o eventualnom četvrfinalu, ali je Karlosa Alkaraza pohvalio.

Izvor: Patrick HAMILTON / AFP / Profimedia

Novak Đoković je prošao prvo kolo Australijan opena pobedom u četiri seta nad mladim Amerikancem Nišešom Basavaredijem, a nakon toga ga očekuje duel sa još jednim malo poznatim momkom. U drugom kolu rival je Žaime Farija, a u projektovanom žrijebu već u četvrfinalu bi Novaku rival mogao da bude Karlos Alkaraz.

Odgovarao je na razna pitanja na konferenciji za medije srpski teniser, a jedno od pitanja bilo je vezano i za potencijalni susret sa bivšim brojem jedan i osvajačem dva grend slema iz prošle sezone već u četvrfinalu. Nije mnogo htio Novak to da analizira jer ne želi da potcijeni bilo kog rivala.

"Predaleko je pričati o potencijalnom meču protiv njega u četvrtfinalu. Sve u svemu, on donosi toliko energije i intenziteta na teren, iz tog ugla podsjeća me na Rafu, kompletan je igrač i može da vam naudi na svakom terenu, na svakoj podlozi i to pokazuje da mu je prilagodljivost nevjerovatna. Tako mlad je dostigao taj nivo tenisa i mentalne zrelosti. To je impresivno i čini ga jednim od najboljih igrača na svijetu u posljednje tri-četiri godine, bez sumnje. Svake godine osvaja grend slemove, već nekoliko sezona uzastopno i siguran sam da ovdje neće stati, već da ćemo ga gledati u mnogim godinama pred nama", rekao je Novak Đoković.

Velike riječi i o rivalu!

Nije štedio komplimente ni za svog rivala Novak Đoković. U prvom kolu je za nešto manje od tri sata savladao Nišeša Basavaredija, ali je istakao da ga je mladi Amerikanac indiskog porijekla iznenadio i odmah ga je pohvalio nakon što se meč završio.

"Imao sam ovdje dosta uspjeha? Kraj je bio dobar, bio je bolji teniser od mene set i po, zaslužio je svaki aplauz koji je dobio za nastup. Iskreno, nikad ga nisam vidio da igra, nisam znao mnogo o njemu, ovakvi mečevi su uvijek teški i neprijatni, igrate protiv nekog ko nema šta da izgubi. Ovo mu je prvi grend slem meč. Veoma je kompletan, iznenadio me, želim mu sve najbolje u karijeri", poručio je Đoković o svom mladom rivalu.

