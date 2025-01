Nova šampionka Australijan opena! Kiz Medison preko Arine Sabalenke do prve grend slem titule!

Medison Kiz je osvojila svoj prvi grend slem turnir.

Izvor: Yuichi YAMAZAKI / AFP / Profimedia

Amerikanka Kiz Medison, 14. igračica svijeta, je šampionka Australijan opena. Dvadesetdevetogodišnja teniserka je u finalu savladala prvu igračicu svijeta Arinu Sabalenku sa 2:1 (6:3, 2:6, 7:5) i tako stigla do svoje prve grend slem titule.

Vodila se čvrsta borba i u prvom setu, pa bez obzira na rezultat od 6:3 ne može se reći da Ruskinja nije pružila otpor. Ipak, u drugom setu se Sabalenka razgoropadila, pa je u ranoj fazi stigla do brejka (2:1). Nije se tu zaustavila prva igračica svijeta, nastavila je da diktira tempo i stigla do velikih 4:1, što joj je pomoglo da rutinski stigne do izjednačenja.

Treći set je bio zaista dostojan finala. Obje teniserke su uspjele da sačuvaju svoje servise gotovo do samog kraja, ali je onda Ruskinja posustala u samoj završnici. Kiz je stigla do brejka, najprije je imala tri meč lopte, potom je jednu Sabalenka uspjela da spasi, ali drugoj već nije uspjela da odgovori.

Medison je na putu do finala najprije savladala En Li 2:0 (6:4, 7:6), potom ju je u drugom kolu sačekala Rumunka Elena Gabriela Rus koju je pobijedila 2:1 (7:6, 2:6, 7:5). U trećem kolu joj je rivalka bila sunarodnica Daniel Kolins od koje je bila bolja 2:0 (6:4, 6:4), da bi u osmini finala izbacile Elenu Ribakinu sa 2:1 (6:3, 1:6, 6:3).

Potom je u četvrtfinalu bila bolja od Ukrajinke Eline Svitoline koju je pobijedila 2:1 (3:6, 6:3, 6:4) i na kraju je u polufinalu izbacila drugu igračicu svijeta Igu Švjontek koja je na sve načine pokušavala da dođe do pobjede, ali je Amerikanka, ipak, slavila 2:1 (5:7, 6:1, 7:6).