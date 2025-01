Novak Đoković dobija statuu na Australijan openu!

Iako je Australija 2020. godine protjerala Novaka Đokovića i nije mu dala da nastupi na turniru, sada će se potruditi da on zauvijek ostane na terenima u Melburnu.

Kreg Tajli je ponovo bio česta tema na ovom Australijan openu, a kao i uvijek kada se priča o direktoru turnira uglavnom to nije zbog dobre organizacije. Vidjeli smo nekoliko velikih problema, žalbe tenisera na navijače i uslove za igru, a Novak Đoković je u jednom momentu pred kamerama očitao lekciju Tajliju.

Sada se prvi čovjek Teniskog saveza Australije i direktor prvog grend slema sezone oglasio i za tamošnje medije otkrio da će ovaj turnir konačno ispoštovati svog najvećeg šampiona. Iako smo vidjeli da su navijači bjesomučno navijali protiv Novaka i zviždali mu i kada se Đoković povuče biće i dalje na svakom Australijan openu.

Naime na pitanje da li turnir planira da Novaku napravi statuu negdje na kompleksu kada se povuče Tajli je rekao da je to nešto o "čemu nema rasprave" i da će sasvim sigurno da se desi, tj. da je pitanje vremena kada će se napraviti statua. A djeluje da se o tome pita Novak, jer ćemo vidjeti do kada planira da igra.

Izletio sa meča, pa očitao bukvicu Tajliju

Na ovom Australijan openu vidjeli smo u uživo prenosu meča Krega Tajlija kako sluša Novaka Đokovića nakon spornog meča četvrtog kola. Tada Novak nije htio da daje izjave poslije meča zbog napada na njega i Srbe od strane australijskih medija, a poslije duela je sve objasnio na konferenciji za medije. Kada su ga pitali šta je rekao Tajliju, istakao je da mu je objasnio zašto ne želi da daje izjave.

"Isto što sam rekao i vama. Nisam ga video od kada se to sa novinarom desilo, komunicirao je sa mojim agentom. On je izuzetan čovjek, uvijek pokušava da igrači dobiju sve što im je potrebno. Samo sam želio da zna zašto sam to uradio i koji su moji razlozi. Rekao sam mu ako žele da me kazne jer nisam dao intervju, okej je to, prihvatam, jer mislim da je to nešto što mislim da je bilo potrebno da se uradi i to je to", rekao je Novak na konferenciji za medije na pitanje šta je rekao Kregu Tajliju.

