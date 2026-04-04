Od Divca do Đorđevića, do Ane Ivanović i Marka Arnautovića: Dačić objavio ko je bio uz njega dok se oporavljao

Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić zahvalio velikom broju poznatih sportista na podršci tokom oporavka od upale pluća

Dačića podržali Divac Đorđević Ana Ivanović i Arnautović

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić oglasio se na društvenim mrežama i naglasio ko mu je sve pružao podršku dok se u bolnici borio sa teškom, obostranom upalom pluća.

"Želim danas da se posebno zahvalim sportistima i sportskim radnicima koji su se brinuli za moje zdravlje i uputili mi poruke podrške, koje poznajem više od 20-30 godina, sa kojima sam dijelio mnoge lijepe trenutke. Hvala Vladi i Snežani Ani Divac, Andrei Lekić, Saši Đorđeviću, Maji Ognjanović, Dragutinu i Angelini Topić, Milošu i Ani Ivanović, Saši Daniloviću, Filipu Filipoviću, Dušanu Saviću i Marini Rajević Savić, Bošku Đurovskom, Zvezdanu Terziću, Marku Arnautoviću, Ivi Nakiću, Nebojši Čoviću, Muti Nikoliću, Dejanu Tomaševiću, Ostoji Mijailoviću, Predragu Mijatoviću, Željku Tanaskoviću, Momi Jakovljeviću, Moki Slavniću, Ratku Nikoliću, Zoranu Živanoviću Čegiju, bivšem vođi navijača Partizana kad sam bio predsjednik Košarkaškog kluba, Draganu Stojkoviću Piksiju, Veselinu Vesi Jevrosimoviću, Rasimu Ljajiću, Branku Radujku i ko zna još koga sam ispustio i za koje nisam znao. Neka im se svima dobrim vrati! Hvala puno!", objavio je ministar policije.

"I uvijek neko bude propušten"

Dačić je potom posebno naglasio da je propustio da pomene ime svog prijatelja Nikole Lazetića, predsjednika Fudbalskog saveza Beograda.

"I eto, kao što sam danas i rekao, uvijek neko bude propušten, moj prijatelj Nikola Lazetić, koji je svakoga dana zvao mog sina da pita kako sam, hvala beskrajno!"

Rade

Svi te žele da robijaš u zdravlju! Čuvaj nam se!

