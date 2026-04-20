Srbi ispisali istoriju u Berlinu: Doneli prvu titulu ikada, sad uzeli još jedan trofej

Mijajlo Marsenić i Dejan Milosavljev biće zlatnim slovima upisani u istoriju Fihsea. Nakon titule u Bundesligi prošle godine sada su uzeli kup.

Nastavljaju da pišu istoriju u Njemačkoj Mijajlo Marsenić i Dejan Milosavljev. Nakon što su prošle godine ušli u finale Lige šampiona sa Fihseom i pošto su prvi put u istoriji kluba osvojili Bundesligu, sada su uzeli još jedan trofej. Poslije 12 godina čekanja "lisice" su opet uzele kup Njemačke.

Fihse je savladao Bergišer 42:33, a trijumf su doneli Lase Andersen sa 10 i sjajni Matijas Gidsel sa 9 golova. Kapiten Srbije Mijajlo Marsenić dao je 3 gola, a Dejan Milosavljev je imao 13 odbrana.

Ove godine je Fihse kao prvi u Grupi A Lige šampiona sa 11 pobjeda i samo tri poraza šao direktno u četvrfinale. Igraće dvomeč sa Vespremom 30. aprila i 6. maja. Ostali parov su Nant - Barselona, Sporting - Olborg i Seged - Magdeburg.

Srbi svuda po Evropi uzimali kupove

U dramatičnom finalu kupa Makedonije Vardar je savladao ekipu Ohrida 24:23 i 18. put je osvojio ovaj trofej. Vukašin Vorkapić i Uroš Mitrović su uzeli pehar, dok je Ohrid bio predvođen trenerom Borisom Rojevićem, a igrali su Stefan Petrić, Darko Đukić i Vladimir Bojanić. Vardar je predvodio Jaka Malus sa 8 golova, Horiha je imao 6, a Darko Đukić je sa druge strane dao 5 pogodaka.

Trofej u mađarskom kupu uzeli su Stefan Dodić i Dragan Pešmalbek koji u timu Vesprema savladali Tatabanju 34:22 za 32. titulu u mađarskom kupu Vesprema. Vladimir Cupara je na golu Dinama doneo timu iz Bukurešte desetu titulu osvajača kupa Rumunije.