Novo špansko čudo od djeteta: Rafael Hodar režirao senzaciju u Madridu

Goran Arbutina
Mladi Rafael Hodar krenuo je krupnim koracima ka teniskom vrhu.

Rafael Hodar pobijedio Aleksa De Minora Izvor: Alberto Gardin / imago sportfotodienst / Profimedia

Rafael Hodar je novo špansko tenisko čudo. Napravio je senzaciju na Mastersu u Madridu pobedivši Australijanca Aleksa De Minora sa 6:3, 6:1 i tako zaludio tenisku planetu. Ima samo 19 godina i njegov meteorski uspjeh je uveliko počeo.

Iako su očekivanja od devetnaestogodišnjaka bila velika, njegov spektakularni početak na ATP turnirima već je izazvao poređenja sa najboljim teniserima današnjice.

Nije ni čudo, s obzirom na to da je u svojih prvih 25 mečeva kao profesionalac pobijedio u 17. To je više od Žoaa Fonseke i Rafaela Nadala (po 15), Karlosa Alkaraza (14), Janika Sinera i Novaka Đokovića (po 12) i Rodžera Federera (11).

On je takođe drugi najmlađi igrač sa vajld-kardom koji je pobijedio protivnika iz Top 10 na Masters 1000 turniru, još od Janika Sinera koji je to uspio protiv Stefanosa Cicipasa sa 19 godina 29 dana.

Njegov naredni rival je Brazilac Žoao Fonseka koga već duže vrijeme teniski analitičari ističu kao nekog ko bi mogao da se umiješa u teniski vrh. Biće ovo sudar predstavnika nove generacije i nema sumnje da nas očekuje spektakl.

Podsjetimo, Karlo Alkaraz je morao da se povuče zbog povrede, a na žalost ljubitelja tenisa španski as će propustiti i Rolan Garos. Tako je Janiku Sineru paktično otvoren put do novog trofeja, pošto u prestonici Španije nema ni Novaka Đokovića. Da li će biti iznenađenja u režiji nadolazećih mladih nada, vidjećemo...

