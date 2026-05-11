Srbija ponovo slavi zbog Aleksandre Perišić: Odbranjena čast i na Evropskom prvenstvu

Srpska taekvondistkinja Aleksandra Perišić osvojila je bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu

Srbija ponovo ima razlog za slavlje i ponovo je taj razlog Aleksandra Perišić (25)! Srpska predstavnica osvojila je bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u Minhenu.

Olimpijska vicešampionka još jednom je domovinu učinila ponosnom, u kategoriji do 67 kilograma pobijedila je dva puta, što je bilo dovljno da se oktiri bronzanom medaljom. Predstavnica Srbije bila je zaustavljena u borbi za finale od strane reprezentativke iz Grčke Marentaki.

Prethodno je Aleksandra bila bolja od rivalke iz Litvanije Tvaronavičijute, od koje je bila bolja 2:0 u rundama, a onda je savladala i Poljakinju Juliju Novak, istim rezultatom. Međutim, u polufinalu ju je sačekala Grkinja, koja je potom u finalnom meču stigla i do najsjanije medalje, pošto je u borbi za zlato savladala Andreu Berišaj iz Crne Gore.

Kad su u pitanju ostali rezultati, Žarko Krajišnik je u kategoriji do 68 kilograma ispao u četvrtfinalu, jer je Britanac Metju Hauel bio bolji rezultatom 2:1. Prethodno je srpski predstavnik pobijedio Litvanca Laucevičijusa, ali i Danca Tobijasa Hitela. Miloš Golubović je u apsolutnoj kategoriji (preko 87 kilograma) bio bolji od Slovaka Hanusovskog, ali je potom Britanac Kejden Kaninghem staio na put srpskom borcu. Iva Brajović je u prvom kolu, u kategoriji do 48 kilograma, poražena od Azerbejdžanke Minaje Akbarove.