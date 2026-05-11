logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Srbija ponovo slavi zbog Aleksandre Perišić: Odbranjena čast i na Evropskom prvenstvu

Srbija ponovo slavi zbog Aleksandre Perišić: Odbranjena čast i na Evropskom prvenstvu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Srpska taekvondistkinja Aleksandra Perišić osvojila je bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu

Aleksandra Perišić osvojila bronzu na Evropskom prvenstvo Izvor: MN PRESS

Srbija ponovo ima razlog za slavlje i ponovo je taj razlog Aleksandra Perišić (25)! Srpska predstavnica osvojila je bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u Minhenu.

Olimpijska vicešampionka još jednom je domovinu učinila ponosnom, u kategoriji do 67 kilograma pobijedila je dva puta, što je bilo dovljno da se oktiri bronzanom medaljom. Predstavnica Srbije bila je zaustavljena u borbi za finale od strane reprezentativke iz Grčke Marentaki.

Prethodno je Aleksandra bila bolja od rivalke iz Litvanije Tvaronavičijute, od koje je bila bolja 2:0 u rundama, a onda je savladala i Poljakinju Juliju Novak, istim rezultatom. Međutim, u polufinalu ju je sačekala Grkinja, koja je potom u finalnom meču stigla i do najsjanije medalje, pošto je u borbi za zlato savladala Andreu Berišaj iz Crne Gore.

Kad su u pitanju ostali rezultati, Žarko Krajišnik je u kategoriji do 68 kilograma ispao u četvrtfinalu, jer je Britanac Metju Hauel bio bolji rezultatom 2:1. Prethodno je srpski predstavnik pobijedio Litvanca Laucevičijusa, ali i Danca Tobijasa Hitela. Miloš Golubović je u apsolutnoj kategoriji (preko 87 kilograma) bio bolji od Slovaka Hanusovskog, ali je potom Britanac Kejden Kaninghem staio na put srpskom borcu. Iva Brajović je u prvom kolu, u kategoriji do 48 kilograma, poražena od Azerbejdžanke Minaje Akbarove.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Aleksandra Perišić taekvondo Evropsko prvenstvo

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC