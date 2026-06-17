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"Izvinite svi, moramo da prekinemo intervju": Francuz napravio skandal, novinarka ga uzalud molila da pazi

"Izvinite svi, moramo da prekinemo intervju": Francuz napravio skandal, novinarka ga uzalud molila da pazi

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Korentan Mute je uprkos molbama novinarke psovao konstantno tokom intervjua na terenu, pa je ona odlučila sve da prekine.

Korentan Mute psovao novinarka prekinula intervju Izvor: HENRY NICHOLLS / AFP / Profimedia

Korentan Mute prošao je u osminu finala turnira u Kvinsu (London) tako što je poslije drame srušio sunarodnika iz Francuske Đovanija Mpešija Perikara - 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (7:5). Po završetku tog meča je napravio haos dok je davao izjavu na terenu. Novinarka ga je više puta molila da pazi na rječnik, da ne psuje, ali uzalud. Publici je to prvo bilo smiješno, pa su mu onda i oni zviždali.

"Uf, to je toliko frustrirajuće. Na meč lopti sam razmišljao samo da mu vratim servis, da je nekako ubacim u teren, onda mi on odservira drugi servis od 228 km/h. Pomislio sam 'je**te, moraću da serviram ja za meč", rekao je Mute.

Novinarka ga je zatim zamolila da ne izgovara tu riječ i da izbjegne psovke.

"Je**te, je**te, je**te", odgovorio je i namignuo novinarki, dok se publika u pozadini smijala.

Izvinila se ona publici tada na nepristojnim riječima i rekla da ima još jedno pitanje za njega, uz molbu da odgovori normalno. Pitala ga je o prvoj pobjedi na travi u novoj sezoni.

""Je**te, je**te, je**te", izgovorio je ponovo što je u tom momentu već i naljutilo malo publiku i počeli su da se čuju zvižduci.

Bilo joj je veoma neprijatno u tom momentu.

"Korentane, moraćemo to da popravimo za sljedeći put. Izvinite svi, moramo da prekinemo", rekla je novinarka i prekinula sve.

Nije mu prvi put da se ponaša neprikladno, radio je to i tokom mečeva, zaista je nevjerovatno da nema kontrolu ni kada ga lijepo zamole.

Tagovi

Korentan Mute Tenis

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