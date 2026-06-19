Mora da plati žestoku kaznu zbog psovki: Napravio skandal na terenu, pa najavio žalbu

Korentan Mute je kažnjen sa 40.000 dolara zbog psovanja tokom intervjua na terenu. Najavio je da će se žaliti zbog toga.

Izvor: Gao Jing / Xinhua News / Profimedia

Korentan Mute (36) završio je takmičenje na turniru u Kvinsu pošto je ispao u drugom kolu od Alehandra Davidoviča Fokine (6:4, 6:3). Neće po dobrom pamtiti to takmičenje pošto je kažnjen sa 40.000 dolara zbog sramotnog intervjua koji je dao na terenu u prvoj rundi.

Tada je pobijedio sunarodnika Đovanija Mpešija Perikara i onda je dao intervju u kom je koristio psovke konstantno. Riječ "je**te" je ponovio više puta. Do te mjere da se voditeljka izvinila svim prisutnima i morala da prekine intervju. Prvi put kad je to iskoristio, ona mu ga je zamolila da ne izigovara tu riječ.

Moutet’s interview in London was interrupted after he embarrassingly dropping SEVEN F-bombs following his first round win at the Queen’s Club.



The interviewer apologized to viewers/crowds several times during the exchange.pic.twitter.com/LFxy0GoQPn — José Morgado (@josemorgado)June 16, 2026

"Je**te, je**te, je**te", odgovorio je i namignuo novinarki, dok se publika u pozadini smijala.

Izvinila se ona publici tada na nepristojnim riječima i rekla da ima još jedno pitanje za njega, uz molbu da odgovori normalno. Pitala ga je o prvoj pobjedi na travi u novoj sezoni.

"Je**te, je**te, je**te", izgovorio je ponovo što je u tom momentu već i naljutilo malo publiku i počeli su da se čuju zvižduci.

Corentin Moutet has been fined *$40,000* for repeatedly swearing during his on-court interview at Queen's this week.



Moutet will appeal the fine. — Tumaini Carayol (@tumcarayol)June 19, 2026

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