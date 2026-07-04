Gdje god igra, taj klub je šampion: Osvajačica 10 titula u BiH stigla u ŽOK Borac!

Sjajna Ivana Radović nova je članica Ženskog odbojkaškog kluba Borac.

Izvor: Srna

Fočanka Ivana Radović, nakon četiri šampionske godine u Ženskom odbojkaškom klubu Gacko, od naredne sezone igraće za banjalučki Borac. Ova dvadesetpetogodišnja odbojkašica, izdanak odbojkaške škole fočanskog kluba Maglić, sa 16 godina zaigrala je za Jedinstvo iz Brčkog, u kome je provela šest godina, osvojivši šest titula prvaka BiH.

Uslijedile su četiri godine u ŽOK Gacko i četiri titule državnog prvaka s tim klubom. Radovićeva je u izuzetno uspješnoj karijeri osvojila ukupno 28 trofeja, od čega deset titula prvaka BiH, te po devet trofeja u kup takmičenjima Republike Srpske i BiH.

Nakon što je sa Gackom u minuloj sezoni još jednom odbranila sve tri titule, banjalučki klub doveo je Radovićevu u svoje redove upravo s ciljem da njen niz od deset uzastopnih titula šampiona države bude nastavljen - sada u dresu Borca.

"Očekivanja Borca su velika, ali ne može se ništa garantovati. Ne možemo ništa da obećamo, osim da ćemo se potruditi da dođemo do istorijskog uspjeha i titule", kaže Ivana Radović.

Odbojka jeste timski sport, ali je činjenica da gdje god igra ova talentovana Fočanka, taj klub je šampion.

"Da, to svi kažu, i sada kada sam potpisala za Borac dosta ljudi je reklo - to je to, Borac je šampionska ekipa. Ja ne volim da se tako govori, da nas ne uhvati neki maler, ali nadam se da će biti sve kako treba i da će se niz nastaviti", rekla je Radović.

Godine provedene u Gacku ostaju joj je u najljepšoj uspomeni.

"Četiri godine smo prvaci države. Bilo mi je prelijepo i što se tiče odbojkaške priče i što se tiče naroda u Gacku, gdje su me zaista lijepo prihvatili i gdje su mi bukvalno rekli - ti si kao rođena Gačanka. Ko zna, možda se nekad opet vratim", ističe fočanska odbojkašica.

U banjalučkom Borcu nekadašnju reprezentativku BiH predstavili su navijačima kao njihovo najveće ovogodišnje pojačanje.

"Jedna od najboljih odbojkašica BiH, donijeće veliki igrački kvalitet u naš roster, još veće iskustvo osvajanja velikog broja trofeja i igranja na reprezentativnom i evropskom nivou. Ivana igra na poziciji primača servisa. U svojoj karijeri nastupala je za Jedinstvo iz Brčkog i ŽOK Gacko, sa kojima je osvojila čak blizu 30 trofeja. Ivana, dobro došla u crveno-plavu porodicu", saopštili su iz ŽOK Borac.

(mondo.ba, D. Šutvić/SRNA)

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