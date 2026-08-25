Najbolja odbojkašica sveta Tijana Bošković imala je izuzetno malu minutažu u meču protiv Bugarske, a selektor Zoran Terzić objasnio je i zbog čega

Izvor: MN PRESS

Reprezentacija Srbije igra sjajno na Evropskom prvenstvu u Brnu, a selektor nacionalnog tima Zoran Terzić oglasio se poslije još jedne pobjede srpskih odbojkašica. Posebno je važno istaći da je Srbija pobijedila Bugarsku, bez velike pomoći Tijane Bošković, ali ono što pomalo zabrinjava jeste situacija vezana za najbolju odbojkašicu svijeta, o detaljima je govorio selektor.

"Od starta se vidjelo da nismo ušli maksimalno, što je za ovakve utakmice i očekivano. Prva dva seta smo odigrali korektno i dovoljno dobro. Međutim, u trećem setu, nakon izlaska Maje, a posebno Tijane, pojavilo se dosta problema i grešaka koje smo sami pravili. Hajde da to pripišemo neiskustvu. Ne bih rekao mladosti, jer one više nisu toliko mlade. Najvažnije je da su sve zdrave, da smo odigrali i treći meč i upisali pobjedu. Za ono što slijedi vidjećemo", rekao je selektor.

Vidi opis Zašto Tijana Bošković ne igra? Oglasio se Zoran Terzić i otkrio detalje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Profimedia Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Profimedia Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Profimedia Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 10 / 10

Najbolja na terenu bila je Aleksandra Uzelac sa 11 poena, Vanja Ivanović je imala osam, a Hena Kurtagić postigla je sedam, dok je Tijana Bošković zastala na četiri. Zbog toga ostaje pitanje da li su upaljeni alarmi zbog najbolje odbojkašice svijeta?

"Ne mislim da je to nešto posebno važno", smirio je situaciju Zoran Terzić i nastavio: "Ona ima određene problemčiće i zato gledam da je malo više odmaram i izvodim iz igre. Što se odmora tiče, ne vjerujem da postoji bilo kakav veći problem. U utorak imamo slobodan dan, a prekosutra nas ponovo čeka utakmica u večernjem terminu, tako da ima dovoljno vremena da se odmori. To je najmanja briga", zaključio je srpski trener.

Kad igra Srbija?

Srpske odbojkašice zasad imaju maksimalan rezultat u grupi B i jedini su tim sa tri pobjede. Naredni, a ujedno i posljednji meč u grupi zakazan je za srijedu od 19 časova, a rival srpskim djevojkama je ekipa Grčke. Poslije ovog meča biće poznata pozicija izabranica Zorana Terzića, pa samim tim i naredne rivalke na kontinentalnoj smotri.