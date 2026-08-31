Vaterpolisti BIH sa četiri poraza i "minus 107" završavaju Mediteranske igre!

Novi poraz vaterpolista BIH na Mediteranskim igrama, ovod puta daleko podnošnljiviji.
Vaterpolo selekcija BIH završava nastup na Mediteranskim igrama u Tarantu sa četiri poraza i gol razlikom "minus 107".
U ponedjeljak uveče bh. vaterpolisti su poraženi od selekcije Turske 23:11, što je daleko podnošljiviji poraz nego prethodna tri.
Vaterpolisti Bosne i Hercegovine ranije su poraženi od Španije 33:3, Francuske rezultatom 35:4, a najubjedljiviji poraz nanijela im je selekcija Italije koja je slavila 38:4.
Izabranici selektora Slobodana Grahovca na kraju su nastup na Mediteranskim igrama završili su bez bodova, sa gol razlikom 22:129.