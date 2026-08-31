logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vaterpolisti BIH sa četiri poraza i "minus 107" završavaju Mediteranske igre!

Vaterpolisti BIH sa četiri poraza i "minus 107" završavaju Mediteranske igre!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Novi poraz vaterpolista BIH na Mediteranskim igrama, ovod puta daleko podnošnljiviji.

Vaterpolisti BIH četiri poraza na Mediteranskim igrama Izvor: MILLEREAU Philippe / AFP / Profimedia

Vaterpolo selekcija BIH završava nastup na Mediteranskim igrama u Tarantu sa četiri poraza i gol razlikom "minus 107".

U ponedjeljak uveče bh. vaterpolisti su poraženi od selekcije Turske 23:11, što je daleko podnošljiviji poraz nego prethodna tri.

Vaterpolisti Bosne i Hercegovine ranije su poraženi od Španije 33:3, Francuske rezultatom 35:4, a najubjedljiviji poraz nanijela im je selekcija Italije koja je slavila 38:4.

Izabranici selektora Slobodana Grahovca na kraju su nastup na Mediteranskim igrama završili su bez bodova, sa gol razlikom 22:129.

Tagovi

Vaterpolo

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC