Banjaluka centar omladinskog rukometa: Tri dana, četiri kategorije i ekipe iz pet država!

Turnir u organizaciji ORK BL počinje danas i traje do nedjelje (6. septembar).

Izvor: ORK BL Banjaluka

Banjaluka je od 4. do 6. septembra centar omladinskog rukometa!

Na jubilarnom, 10. međunarodnom rukometnom turniru u organizaciji ORK BL igraće 36 ekipa iz 5 država (BiH, Srbija, Slovenija, Italija i Švedska), a utakmice će se igrati u četiri kategorije. Tako će se za medalje i trofeje boriti dječaci rođeni 2010. i 2011. godine te 2012, 2013. i 2014. godine.

Izvor: ORK BL Banjaluka

Samo neku od učesnika su Gorenje Velenje, Grosuplje, Trimo Trebnje, Novi Beograd, Dinamo Pančevo... dok će iz BiH, osim ORK BL, nastupiti i Kozara, Sedmerac, Perihel, Krivaja i Kotor Varoš.

Utakmice će se igrati u dvoranama Borik i Centar te u kampusu.

"Pozivamo sve ljubitelje sporta da nam se pridruže na tribinama, da zajedno uživamo u rukometu i pružimo podršku mladim rukometašima koji nam dolaze iz Srbije, Slovenije, Švedske, Italije i Bosne i Hercegovine.

Budimo pravi domaćini!

Pokažimo da je Banjaluka grad rukometa i grad koji sa osmijehom i otvorenog srca dočekuje svoje goste!

Vidimo se u dvoranama!", navode iz ORK BL.

(mondo.ba, D. Šutvić)