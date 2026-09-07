logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tragedija: Preminuo čuveni "Mesar"!

Tragedija: Preminuo čuveni "Mesar"!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor Kurir Sport
0

Endi Vilijams, poznat kao 'Mesar', preminuo je iznenada tokom meča. Njegov doprinos rvanju biće zapamćen.

Preminuo kečer Endi Vilijams Izvor: Printscreen/Youtube/All Elite Wrestling

Tužne vijesti dolaze iz sveta "kečera".

Profesionalni rvač Endi Vilijams Mesar (The Butcher) preminuo je u 48. godini, tokom svog teg-tim meča usred ringa.

Na samom kraju meča Endi Vilijams je pao, nakon što je imao borbu u Pensilvaniji sa svojim teg partnerom "Oštricom" (The Blade).

Endi Vilijams se srušio, ljekari su hitno dotrčali, a organizatori su odmah otkazali ostatak večeri. Nije još poznato šta je prouzrokovalo ovu nesreću još mladog borca koji je imao nadimak "Mesar".

Inače, Vilijams je nastupao za rvačku promociju AEW (All Elite Wrestling), a bio je poznat i zbog svog teg tim partnerstva sa Oštricom, a van ringa je bio i rok zvijezda.

On je svirao bas gitaru u hevi metal bendu "Every Time I die", sve od njihovog osnivanja 1998. godine, a bio je dok se nisu raspali 2022. godine. 

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC