Berni Ekleston sa 95 godina išao okolo sa puškom: Policija ga uhapsila na aerodromu

Nevjerovatne vijesti dolaze iz Portugala gdje je uhapšen sada već 95-godišnji Berni Ekleston. Razlog? Nosio je okolo pušku "pumparicu".

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Nekada prvi čovjek Formule 1Berni Ekleston je uhapšen! U 95. godini je u Portugalu priveden jer je nosio "pumparicu", pušku za koju nije imao legalne isprave. Nekoliko lokalnih medija izvijestilo je o ovome, a navedeno je da je oružje nađeno u privatnom avionu kojim je Ekleston sletio na Kaškaiš. Obezbjeđenje aerodroma i policija su reagovali, Ekleston je uhapšen i sproveden dalje organima reda.

Zajedno sa svojom suprugom Fabijanom Flosi, Ekleston posjeduje luksuznu vilu u Kvinta de Marinji vrijednu oko 40.000.000 evra i pošao je na odmor u svoj luksuzni smještaj.

Zapravo, Eklestonu ovakva hapšenja nisu ništa novo, pošto je u maju 2022. godine uhapšen jer "nije znao da ima oružje kod sebe" dok je putovao u Švajcarsku. Čak je i demantovao da je uhapšen, samo što je policija Sao Paula izdala zvanično saopštenje u kome se navodi da je uhapšen.

"Rekli su da mi je potrebno nešto tako, možda posluži ako neko proba da me opljačka ili tako nešto. Tako da sam ponio od kuće oružje. Stajala mi je puška u kući i ljudi su dolazili da me posjete, šalili smo se sa tim", rekao je Ekleston.