Muk u Zagrebu, šampionu oduzeli pojas iz Beograda: Đani Barbir pao na vagi i zanijemio od šoka

Hrvatski MMA borac Đani Barbir pao na zvaničnom mjerenju prije borbe u Areni Zagreb. Imao je kilogram više nego što je dozvoljeno i zato mu je skinut šampionski pojas koji je donio iz Beogradske arene.

Izvor: Instagram/fnc_mma

Hrvatski MMA borac Đani Barbir (29) pao je na vagi u Zagrebu i izgubio šampionski pojas koji je osvojio pobjedom u Beogradskoj areni protiv Aleksandra "Džokera" Ilića. Stao je Barbir na vagu i za samo kilogram "pao", zbog čega mu je oduzeta titula u srednjoj kategoriji.

Nevjerovatno je šta se dogodilo Zagrepčaninu prije borbe protiv Hatefa Moila, u okviru FNC 33 eventa, na kojem je zvijezda događaja.

Pogledajte Barbirovu reakciju i šokiran izraz lica:

Imao tačno kilogram više

Barbir je na zvaničnom mjerenju imao 84,9 kilograma, što je tačno kilogram iznad granice od 83,9 kilograma za borbu za naslov srednje kategorije. Njegov protivnik Pjotr Strus ispunio je obavezu da ima manje od 84 kilograma i na mjerenju imao tačno 83,9 kilograma.

Posljedica ovog "pada" je da Barbir ne može da brani naslov prvaka FNC u srednjoj kategoriji, a njegov pojas je automatski ostao bez vlasnika. Hrvat i dalje nema poraz u FNC-u jer je na učinku 6-0, a ukupan profesionalni skor mu je 8-1.

Borba će se ipak održati, pod bizarnim okolnostima

Organizatori su se naknadno oglasili još jednom i potvrdili da će se Barbir boriti protiv Strusa u pet rundi po pet minuta, ali šampionski pojas može da osvoji samo Poljak. Ako Barbir pobijedi, neće osvojiti naslov i pojas neće pripasti nikom.

Posljednji put se borio u Beogradu

Izvor: Youtube/ FIGHT NATION CHAMPIONSHIP - FNC/printscreen

Barbir je došao na događaj pun samopouzdanja zbog velike pobjede protiv "Džokera" Ilića, koga je krajem maja u Beogradskoj areni pobijedio "polugom" u prvoj rundi. "Hvala! Hvala cijeloj publici, hvala Beogradu. Koliko god sada zviždali, svi ste me lijepo ugostili, svi su mi poželjeli sreću. Opraštam vam i uvrede, hvala Ilketu, meč je bio za*eban, ima revanš od mene kad god poželi", sportski se tada zahvalio glavnom gradu Srbije poznati borac.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!