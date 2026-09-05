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Roberto Soldić konačno u UFC: Robokap potpisao za najjaču MMA organizaciju na svijetu

Roberto Soldić konačno u UFC: Robokap potpisao za najjaču MMA organizaciju na svijetu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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MMA borac Roberto Soldić napokon je postao dio UFC mašinerije.

Roberto Soldić potpisao za UFC Izvor: YouTube printscreen

MMA borac Roberto Soldić (31) je potpisao profesionalni ugovor sa najjačom organizacijom na svijetu i ubuduće će biti dio UFC-a. Momak rođen u Bosni i Hercegovini, a koji brani boje Hrvatske, konačno je dobio šansu da bude među borilačkom elitom.

Trenutno detalji ugovora Soldića i svjetske mašinerije nisu poznati, ali je popularni Robokap već duže vrijeme jedan od najtraženijih boraca na svijetu. Susret njega i Uroša Medića na ovaj način više neće biti samo želja navijača, već postaje realna budućnost. Momak rođen u Vitezu je još 2022. privukao veliku pažnju pošto je blistao u KSW-u, pa je poslije toga riješio da se odazove ponudi "ONE Championship", ali je napokon došlo vrijeme da ga vidimo i na najpoznatijoj svjetskoj sceni.

Blistava karijera nije samo na riječima, već i na papiru. Soldić ima 21 pobjedu i četiri poraza, ali i jedan meč bez pobjednika. Ono što je još zanimljivije jeste da je čak 18 pobjeda ostvario nokautom ili tehničkim nokautom, dok je u samo dva susreta sudijska komisija morala da donese odluku.

U karijeri koju je započeo 2014. broji mnogo uspjeha. Prije nego što se oprobao u KSW-u, bio je osvajač pojasa u FFC-u, ali i u njemačkom Superior FC-u. Borac je u srednjoj kategoriji.

Kako je Soldić počeo da se bavi MMA?

Borac rođen u Vitezu je od malih nogu trenirao fudbal, a onda je riješio da se oproba u lokalnoj školi džudoa. Vrlo brzo je shvatio da je interesovanje za borilačkim sportovima odnijelo prevagu, a kako je poželio da se bavi upravo MMA, a u domovini nije imao uslova, riješio je da kombinovano trenira u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj.

Soldić je 2015. upoznao trenera i menadžera Ivana Dijakovića. Vrlo brzo je stvorio priliku za odlazak u Njemačku, pa priče o jednom od najperspektivnijih MMA boraca na evropskim prostorima više nisu bile šuplje.

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Tagovi

UFC MMA Roberto Soldić

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