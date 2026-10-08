Šta se dešava sa Hamadom Međedovićem? Pet turnira zaredom ispada u 1. kolu

Hamad Međedović ispao je u prvom kolu Šangaja, izgubivši od Tijaga Agustina Tirantea. Ovo je njegov peti uzastopni poraz na startu turnira.

Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Srpski teniser Hamad Međedović ispao je već u prvom kolu Šangaja. Od njega je bolji bio Tijago Agustin Tirante, mladi teniser iz Argentine, koji je na startu mastersa u Šangaju slavio lako u dva seta. Bilo je 2:0, po setovima 6:4, 6:2 za Argentinca, koji je za samo 67 minuta prošao u drugo kolo i zakazao meč sa Rafaelom Hodarom (12. na ATP listi).

Ako vam je ime Argentinca zvučalo poznato, to je zbog toga što je Tijago Agustin Tirante prije nekoliko sedmica pobijedio i Đokovića i to u prvom kolu US Opena, priredivši jedno od najvećih iznenađenja godine, dok je i protiv njegovog zemljaka bio nezaustavljiv.

Ono što je pak alarmantno kod Međedovića je što je ovo peti uzastopni turnir na kome je eliminisan u prvom kolu. Ispao je pre toga na startu Vimbldona od Ofnera (3:2), pa u Montrealu od Serundola (2:0), Sinsinatiju od Trungeljitija (2:0) i US Openu od Majhržaka (3:0). U međuvremenu je dobio samo Gaubasa, na Dejvis kup meču Srbije i Litvanije.

To je vrlo zabrinjavajuća forma za nekadašnjeg najboljeg mladog tenisera sveta, osvajača "Next Gen" titule koji je trenutno tek 78. na svijetu i ima više poraza ove sezone nego pobjeda (12-13).

Ko od Srba ostaje u Šangaju?

Srbiju će na mastersu u Šangaju predstavljati još dvojica tenisera. Miomir Kecmanović na startu ima težak zadatak protiv Jakuba Menšika, dok će Novak Đoković početi od drugog kola, gde je danas saznao da igra protiv Huberta Hurkača.

Novak ima komplikovan žrijeb u Šangaju gde brani 400 bodova osvojenih prošle godine, za polufinale koje je izgubio od Vašeroa: