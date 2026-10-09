Bruka direktora Australijan opena: Zna li ovaj čovjek uopšte ko je Novak Đoković?

Drugi "kiks" novog direktora Australijan opena za mjesec dana.

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Australijan open je već morao da se oglašava zbog riječi svog novog direktora Endrua Abdoa, ali ovog puta neće moći da ublaže njegovu bruku. On je na toj poziciji zamijenio Krejga Tajlija koji je godinama bio zaštitno lice turnira, ali izgleda da novom čelniku tenis nije jača strana, pošto je promašio imena najboljih tenisera današnjice.

Tokom jednog govora, Abdo je Sinera nazvao "Džejkob", dok nije bio siguran kako se preziva aktuelna prva teniserka svijeta Elena Ribakina.

Australian Open’s new tournament director is excited to welcome “JACOB” Sinner and “ROBAKINA” in 2027!Via @TheFirstServeAU https://t.co/C0eEl9M2DF — José Morgado (@josemorgado)October 8, 2026

Australijan Open morao hitno da se oglasi

Abdo je nedavno nagovijestio mogućnost ukidanja mečeva na tri dobijena seta na grend slem turnirima, kao i promjenu sistema bodovanja, a sve u cilju veće popularizacije ovog sporta. Međutim, ubrzo su njegove riječi bile demantovane.

"Možda će u budućnosti grend slem turniri izgledati drugačije - bilo da je riječ o formatu pojedinih faza takmičenja ili o dužini trajanja mečeva, možda se više neće igrati na tri dobijena seta od početka do kraja, a možda se promijeni i sistem bodovanja", rekao je čovjek koji je zamijenio Krejga Tajlija i dodao:

Izvor: William WEST / AFP / Profimedia

"Možda postoje različiti načini da privučemo i zabavimo publiku, a da pritom ne narušimo suštinu i ono što ovaj sport zaista čini posebnim. Smatram da su to pitanja koja treba da istražimo i da ima prostora za takav razvoj. Ako pitate "puriste", oni će reći: 'Ne dirajte to. Ali zapravo... ako pogledate sport širom svijeta, vidjećete da ćete, ukoliko ne razmišljate o tom proizvodu na savremen način - tako da privučete mlade, jednostavno zaostati za drugima", jasan je teniski čelnik.

Bila je ovo nevješta izjava novog izvršnog direktora prvog grend slema u sezoni, pa su brzo reagovali sa Australijan opena.

"Iako su inovacije dio DNK ovog turnira, tenis na tri dobijena seta ostaje standard. Uskoro ćemo otkriti više detalja o tome šta nas očekuje na Australijan openu 2027. godine", pisalo je u kratkom saopštenju Australijan opena.

Abdo je prethodno bio izvršni direktor Nacionalne ragbi lige do jula 2026. godine, da bi u avgustu ove godine preuzeo funkciju od Krejga Tajlija.

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