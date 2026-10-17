Vuja napustio klupu, Katar odmah našao zamjenu!

Rukometni savez Katara imenovao novog selektora nakon odlaska Veselina Vujovića.

Izvor: INA FASSBENDER / AFP / Profimedia

Veselin Vujović završio je epizodu u Kataru i napustio klupu tamošnje reprezentacije poslije samo šest mjeseci.

Nakon njegovog odlaska Rukometnom savezu Katara nije trebalo dugo da imenuje novog selektora.

Reprezentaciju Katara predvodiće španski stručnjak Ambros Martin koji trenutno vodi katarski klub Al Duhail.

Martin je potpisao ugovor do maja naredne godine, odnosno kvalifikacija za Olimpijske igre, a ostaće da radi u Al Duhailu i paralelno vodi reprezentaciju Katara.

Ovaj španski stručnjak je u svojoj karijeri uglavnom vodio ženske klubove i reprezentacije, i to sa velikim uspjehom! Sa San Antonijom osvojio je EHF ligu šampiona, EHF kup pobjednika kupova i EHF Superkupp, a najveće uspjehe napravio je sa mađarskim Đerom sa kojim je četiri puta bio prvak Evrope i osvojio EHF kup. Martin ima još pet finala EHF lige šampiona sa ekipama San Antonija, Ičaka, Đera i Rostova.

Vodio je i ženske selekcije Rumunije, Rusije i Španije, a sa Ruskinjama je osvojio bronzu na Svjetskom prvenstu 2019. u Japanu.

U februaru ove godine preuzeo je katarski Al Duhail i tako počeo novo poglavlje u svojoj trenerskoj karijeri, pošto je to njegova prva muška ekipa u kojoj je radio, a sada će voditi i selekciju Katara.