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Amerikanka pokušala da ponizi Ruskinju: Nije znala da su kamere upaljene, isplivao sramotan snimak

Amerikanka pokušala da ponizi Ruskinju: Nije znala da su kamere upaljene, isplivao sramotan snimak

Autor G.A. Izvor mondo.rs
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Džesika Pegula je prozivala rusku teniserku Miru Andrejevu, nije znala da su kamere upaljene.

Džesika Pegula je prozivala rusku teniserku Miru Andrejevu Izvor: JOHN ANGELILLO / UPI / Profimedia/Phamai Techaphan / Shutterstock Editorial

Najbolje svjetske teniserke učestvuju na Završnom mastersu koji se održava u Indijan Velsu. Među njima su i Džesika Pegula (Amerika) i Mira Andrejeva (Rusija). Upravo je američka teniserka napravila skandal pošto je u javnosti isplivao snimak u kom je pokušala da ponizi Ruskinju.

Riječi iskusnije teniserke su se pojavile i sada je mnogi osuđuju. Posebno zbog činjenice da je Džesika u Savjetu teniserki u WTA i očekuje se od nje da bude zaštitnica koleginica i da bude na njihovoj strani. Biće posebno zanimljivo vidjeti kako će na sve ovo da reaguje mlada ruska teniserka koja je u aprilu napunila 19 godina i osvojila je Rolan Garos.

"Vidio si kako se ponaša. Uvijek je bila fina prema meni. Ali, izgubila sam svo poštovanje prema njoj. Dobra je djevojka, ali mora da odraste. Ne znam da li je to zato što ne zna kako da se izbori sa tim", počela je Pegula razgovor sa svojim trenerom tokom treninga.

"Da sam ja njen trener"

Trener Mire Andrejeve je bivša španska teniserka Končita Martinez i njih dvije imaju zanimljiv odnos. Viđali smo situacije kada "peckaju" jedna drugu, kada Ruskinja viče ka njoj da ćuti i slično, ali sve to su stvari na kojima i sama zna da mora da radi. Ipak, ima samo 19 godina...

"Da sam ja njen trener i da je moj igrač odigrao četiri sjajna gema i poveo sa 4:0 i onda se naljuti i krene da me juri. Rekla bih joj da mi se više ne obraća tako. To je nepoštovanje. Končita je malo 'bocka', čini mi se da joj je to potrebno ponekad da bi pokazala reakciju, da čeka da je isprovociraju", poručila je Pegula.

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Mira Andrejeva Tenis

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