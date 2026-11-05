Amerikanka pokušala da ponizi Ruskinju: Nije znala da su kamere upaljene, isplivao sramotan snimak

Džesika Pegula je prozivala rusku teniserku Miru Andrejevu, nije znala da su kamere upaljene.

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Najbolje svjetske teniserke učestvuju na Završnom mastersu koji se održava u Indijan Velsu. Među njima su i Džesika Pegula (Amerika) i Mira Andrejeva (Rusija). Upravo je američka teniserka napravila skandal pošto je u javnosti isplivao snimak u kom je pokušala da ponizi Ruskinju.

Riječi iskusnije teniserke su se pojavile i sada je mnogi osuđuju. Posebno zbog činjenice da je Džesika u Savjetu teniserki u WTA i očekuje se od nje da bude zaštitnica koleginica i da bude na njihovoj strani. Biće posebno zanimljivo vidjeti kako će na sve ovo da reaguje mlada ruska teniserka koja je u aprilu napunila 19 godina i osvojila je Rolan Garos.

"Vidio si kako se ponaša. Uvijek je bila fina prema meni. Ali, izgubila sam svo poštovanje prema njoj. Dobra je djevojka, ali mora da odraste. Ne znam da li je to zato što ne zna kako da se izbori sa tim", počela je Pegula razgovor sa svojim trenerom tokom treninga.

"Da sam ja njen trener"

POLÉMICA HISTÓRICA EN EL TENIS FEMENINO ​Se escuchó a Jessica Pegula hablando con su entrenador y criticando a Mirra Andreeva en la previa de las WTA Finals.​ "Perdí el respeto por ella. Es una buena chica, pero necesita madurar. No sé si es porque no sabe cómo manejarlo".​ "Si yo fuera su entrenadora y mi jugadora acaba de jugar cuatro grandes juegos, va ganando 4-0, se enoja conmigo y me persigue... Yo le diría que no me hable así".​ "Ella es mala... Siento que necesita que la provoquen para encenderse y reaccionar". https://t.co/8PJ9ceRxWQ — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1)November 5, 2026

Trener Mire Andrejeve je bivša španska teniserka Končita Martinez i njih dvije imaju zanimljiv odnos. Viđali smo situacije kada "peckaju" jedna drugu, kada Ruskinja viče ka njoj da ćuti i slično, ali sve to su stvari na kojima i sama zna da mora da radi. Ipak, ima samo 19 godina...

"Da sam ja njen trener i da je moj igrač odigrao četiri sjajna gema i poveo sa 4:0 i onda se naljuti i krene da me juri. Rekla bih joj da mi se više ne obraća tako. To je nepoštovanje. Končita je malo 'bocka', čini mi se da joj je to potrebno ponekad da bi pokazala reakciju, da čeka da je isprovociraju", poručila je Pegula.