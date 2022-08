Ovi znakovi imaju najviše šanse da završe u rijalitiju

Astrologija otkriva koji znaci se najčešće mogu sresti u rijalitiju.

Izvor: YouTube/Netflix

Ukoliko radije birate da gledate nešto drugo umjesto rijalitija, ali vam se uporno ne da da promjenite kanal, možda ste rođeni u nekom od horoskopskih znakova koji slijede u nastavku.

Iako ima onih koji ni za šta na svijetu bi prihvatili da učestvuju u takvoj vrsti programa, postoje i ljudi koji bi uvijek bili na ivici da prihvate poziv produkcije. Horoskop otkriva u kojima znacima su najčešće rođeni, a evo ko bi rado svoju initmu predstavio pred kamerama:

Vodolija

Vodolijama nije nikakav problem da dijele svoju privatnost u javnosti. Vodolija je upravo znak koji se najčešće sreće u rijalitijima, a horoskop ističe da je za njih najbolji format u kom trud nije mnogo potreban. Njihova harizma i šarm dovoljni su da zauzmu visoko mesto u očima naroda i da dobiju veliku novčanu nagradu.

Ovan

Takmičarski duh podstiče Ovnove da prihvate učešće u rijalitiju. Za njih je najbolje da se takmiče u zadacima gdje se cijeni snaga i izdržljivost, jer kada se nađu u teškim uslovima, pokazuju svoju borbenost. Kada treba da pokažu da su bolji od drugih, doslovno su nepobjedivi. Ovnovima se najčešće predviđa pobjeda.

Vaga

Vage su šarmantne i njihova urođena potreba je da ih drugi gledaju i dive im se. One se često same prijavljuju za učešće u rijalitiju. One koje su ambicioznije, u rijalitiju vide priliku da ih neko primjeti i ponudi dobru poslovnu priliku. Ipak, većina Vaga samo želi da pronađe srodnu dušu i ne bi im bio problem da stupe u vezu pred kamerama.

(MONDO)