Djevice privlači zabranjena romansa, Ribama prija ljeto...

Pročitajte dnevni horoskop za 2. avgust!

Ovan

Previše ste fokusirani na sebe, što bi kolege na poslu mogle da vam zamjere. Ali, imaćete priliku da im pokažete da niste u pravu prilikom donošenja neke važne odluke koja će uticati na sve. Partner vam je podrška u svemu.

Bik

Predali ste se sanjarenju danas, ali neka situacija bi mogla da vas "ošamari" i probudi iz sna. Potrudite se da budete jasniji u komunikaciji sa partnerom, kako biste izbjegli bespotrebne nesporazume. Obratite pažnju na ishranu, mogući su problemi sa varenjem.

Blizanci

Uživate u vremenu koje provodite sa bliskim ljudima, pa se danas posvetite druženju. To će vam napuniti energiju, pa će vam biti lakše i da završite sve obaveze koje vas očekuju. Slobodni, preko nekog prijatelja ćete upoznati osobu koja će vam zavrtjeti pamet!

Rak

Osjećate se sjajno i blistate na poslu, ali nemojte zbog toga da zapostavite prijatelje. Vaši odnosi sa bliskim ljudima pomalo trpe jer nikako nemate vremena za njih, a to se odražava čak i na vašu vezu sa partnerom. Napravite sebi malo slobodnog vremena, zaista vam je neophodno.

Lav

Teško vam je da napravite balans između posla i privatnog života, ali neka starija ženska osoba će vam dati sjajan savjet u vezi sa tim. Izdvojite malo vremena da se osamite i razmislite o tome u kom smijeru ide vaš odnos sa partnerom. Izvjestan je finansijski dobitak.

Djevica

Osjećate nevjerovatnu privlačnost prema nekome ko vam je na neki način "zabranjen". Osamite se da dobro promislite o svemu, potražite i savjet neke osobe u koju imate povjerenja. Moguća je glavobolja, provodite više vremena napolju.

Vaga

Uživate u vezi, odnos sa partnerom vas u potpunosti ispunjava i osjećate se sigurnije nego ikada. Otvorite četvore oči kada su u pitanju ljudi koje smatrate prijateljima, neko nije sasvim iskren prema vama. Očekuje vas uspjeh na poslu.

Škorpija

Komunikacija vam danas nije jača strana, moguće su nesuglasice sa drugima, a sve zbog nesporazuma. Neka situacija sa partnerom vam je narušila samopouzdanje, iskren i otvoren razgovor će vam pomoći. Gledajte da danas završite samo ono što morate i ništa više od toga.

Strijelac

Vaša novčana situacija je trenutno vrlo nezavidna, a vas to kao da tjera da još više trošite. Gledajte da ne pozajmljujete novac ni od koga, nije dobar dan za to. Posvetite se hobiju, to bi moglo da vam donese neku dodatnu zaradu.

Jarac

Bliski ljudi se previše oslanjaju na vas, a vama je potreban samo mali predah, da i vas neko sasluša. Partner je uvijek tu za vas, daće vam i neki dobar savjet. Neki zadatak koji dobijate na poslu vam se čini težim nego što jeste, uspjećete da ga završite.

Vodolija

Niste baš raspoloženi za površne razgovore danas, pa bi najbolje bilo da se osamite. Bili ste pod prevelikim stresom posljednjih dana, potreban vam je odmor da biste povratili energiju. Jačajte imunitet, pazite na ishranu.

Ribe

Veoma ste zadovoljni novčanom situacijom, razmišljate da se častite nečim što odavno želite da kupite. Ljeto dobro utiče na vas, puni ste energije i prenosite pozitivnu energiju na sve oko sebe. Poziv neke osobe iz prošlosti će vas obradovati.

